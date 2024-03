Nell’universo sterminato e misterioso che ci circonda, gli astronomi hanno fatto una scoperta sorprendente: l’oggetto più luminoso mai osservato finora. Ma non è una stella, si tratta di un buco nero.

Un buco nero gigantesco, con una massa che supera i 17 miliardi di soli, capace di inghiottire ogni giorno materiale per una massa superiore a quella del nostro Sole.

Questo fenomeno celeste, conosciuto come J0529-4351, ha ingannato gli astronomi per anni. La sua luminosità straordinaria li aveva portati a credere che fosse una stella vicina. Ma solo recentemente, grazie a osservazioni più dettagliate, è stata rivelata la sua vera natura e la sua incredibile distanza da noi.

J0529-4351 appartiene alla categoria degli oggetti noti come quasar.

Questi sono buchi neri supermassicci situati al centro delle galassie, alimentati da materiale che cade al loro interno. La materia, prevalentemente idrogeno ed elio, si riscalda a temperature estreme formando un disco luminoso che possiamo osservare anche da distanze astronomiche.

La scoperta di J0529-4351 apre nuove domande su come un buco nero possa crescere così rapidamente e diventare così luminoso.

Nonostante sia noto da decenni, distinguere J0529-4351 da una stella nella nostra galassia è stata una sfida. Solo tecniche avanzate hanno permesso di confermare che si tratta di un quasar distante 12 miliardi di anni luce, rendendolo uno degli oggetti più luminosi mai osservati nell’universo. Gli astronomi hanno dovuto assicurarsi che la sua luce non fosse stata amplificata da effetti di lente gravitazionale, un fenomeno in cui la luce di una fonte distante viene ingrandita passando vicino a un oggetto massiccio. Le misurazioni precise e gli spettri dettagliati hanno confermato che J0529-4351 è un quasar straordinario, senza interferenze da lenti gravitazionali. Questo quasar non solo sfida la nostra comprensione della crescita dei buchi neri, ma diventerà anche un importante punto di riferimento per studi futuri.

La sua enorme massa e luminosità lo rendono un candidato ideale per ulteriori osservazioni con strumenti all’avanguardia, come il Gravity+ del Very Large Telescope, che potrà fornire misurazioni dirette della sua massa.

La scoperta di J0529-4351 non solo amplia i confini della nostra conoscenza cosmica, ma ci ricorda anche quanto sia vasto e pieno di meraviglie l’universo che ci circonda. Ogni nuova scoperta ci avvicina un po’ di più alla comprensione dei misteri che si celano nei confini più remoti dello spazio.