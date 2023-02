Di seguito la traduzione dell’articolo del filosofo ed economista belga Philippe Van Parijs, fondatore del Basic Income Earth Network, pubblicato su Brussels Times.

Non la povertà, non la disuguaglianza, ma l’insicurezza è alla radice dell’impennata mondiale del populismo e del disincanto nei confronti della democrazia. Questo il messaggio principale di A world of insecurity , appena pubblicato dalla Harvard University Press. L’autore, Pranab Bardhan, è un rispettato professore di Economia dello sviluppo, nato a Calcutta, istruito a Cambridge presso la UC Berkeley. È un esperto di Cina e India. Ma il suo libro straordinariamente completo, ricco di informazioni ed equilibrato parla tanto dell’Europa quanto dell’Asia e dell’America.

L’insicurezza che Bardhan individua come fonte dei nostri problemi democratici è in primo luogo economica. La globalizzazione, intesa come espansione del commercio mondiale, ha prodotto innegabili benefici. Il tasso di povertà in India e Cina, ad esempio, non si sarebbe ridotto così tanto se non fosse stato per le massicce esportazioni. Ma la globalizzazione ha anche infranto la sicurezza economica in molti luoghi a causa della concorrenza internazionale che ha ucciso milioni di posti di lavoro stabili retribuiti dignitosamente e minaccia di annientarne molti altri.

La globalizzazione, tuttavia, non è l’unica fonte di questa insicurezza economica. Altrettanto importante è il cambiamento tecnologico. Le proiezioni sul tasso di sostituzione degli esseri umani con le macchine possono essere esagerate, ma l’onnipresente invasione dei servizi digitali automatizzati fa ormai parte della vita quotidiana di tutti.

L’insicurezza creata dal rapido cambiamento tecnologico non colpisce solo i lavoratori i cui posti di lavoro possono essere persi o spiacevolmente ridefiniti. Colpisce anche i consumatori e gli utenti dei servizi pubblici che sono costantemente tenuti ad acquisire nuove competenze se non vogliono essere lasciati indietro, privati ​​dell’accesso a ciò a cui hanno diritto.

A queste due grandi fonti di insicurezza economica, da tempo molto percepibili, se ne sono aggiunte più recentemente altre tre: il cambiamento climatico, la pandemia e la guerra. Il cambiamento climatico crea insicurezza non solo a causa delle sue manifestazioni fisiche casuali, ma anche a causa dei disordini economici creati dagli urgenti cambiamenti nella produzione e nel consumo necessari per affrontarlo.

La pandemia di Covid ha interrotto le attività economiche in tutto il mondo sia direttamente, attraverso malattie, blocchi e altre misure restrittive, sia indirettamente, creando scompiglio nelle catene di approvvigionamento. E la guerra russo-ucraina non ha colpito solo il sostentamento degli abitanti delle zone di guerra e le economie dei due paesi in guerra. Ha anche reso problematico l’accesso all’energia e al cibo in innumerevoli luoghi molto lontani dai combattimenti.

L’insicurezza economica, generata dalla globalizzazione, dalla digitalizzazione o da qualsiasi altra causa, non è l’unico colpevole. Anche l’insicurezza culturale, insiste Bardhan, svolge un importante ruolo indipendente. Si innesca quando le persone sentono che l’identità della loro comunità è minacciata dall’arrivo, o dalla crescita numerica o di potere, di persone che non condividono la loro lingua madre, i riferimenti culturali, le credenze e i costumi religiosi o civili, l’abbigliamento, le abitudini culinarie e altre pratiche quotidiane.

La recrudescenza del populismo è talvolta più forte in luoghi dove l’insicurezza economica è bassa, a causa di un fiorente mercato del lavoro, ma dove l’insicurezza culturale, così intesa, è alta, a causa dell’immigrazione reale, presunta o prospettica.

Sia l’insicurezza economica che quella culturale alimentano il disincanto democratico a causa della sensazione che i governi nazionali democratici, spesso imbrigliati da trattati internazionali o vincoli costituzionali, non vogliano o non siano in grado di affrontarli in modo efficace.

A causa del movimento transfrontaliero in gran parte inarrestabile di capitali, beni, servizi e persone e a causa della necessità di tenere il passo con il progresso tecnologico, i governi devono spesso capitolare alle forze del mercato o ricorrere a laboriosi processi decisionali sovranazionali. Di fronte all’impotenza dei governi democratici, la tentazione di invocare leader forti e di abbracciare semplicistiche soluzioni nazionaliste può sembrare irresistibile.

Cosa si può fare comunque per resistere a questa tentazione? Bardhan crede nell’importanza dei mercati, sia a livello nazionale che globale. Non vuole che l’autarchia nazionale sostituisca la globalizzazione, né che tutti i mezzi di produzione siano nazionalizzati. Lo stato, la comunità e il mercato hanno tutti dei difetti, ma tutti hanno un ruolo da svolgere.

Tuttavia, la globalizzazione, inclusa la migrazione, necessita urgentemente di una migliore regolamentazione in modo da proteggere gli attori più deboli, consentendo accordi vantaggiosi per tutti. Nel frattempo, a livello nazionale e locale, si possono e si devono adottare misure per rafforzare la sicurezza, sia economica che culturale, dei più fragili.

Bardhan discute molte di queste misure – dall’apprendimento permanente (Lifelong Learning: migliorare la conoscenza la capacità e la competenza in una prospettiva personale, civica sociale e occupazionale) per rafforzare la voce dei lavoratori più vulnerabili -, spesso alla luce di prove empiriche provenienti da tutto il mondo. Ma c’è una misura a cui dedica un intero capitolo: il reddito di base universale. A suo avviso, il miglior argomento a favore del reddito di base non è che sia uno strumento contro la povertà o la disuguaglianza, ma che sia uno strumento contro l’insicurezza.

Il fatto che alcuni non poveri ricevano un reddito di base non è quindi un deplorevole errore di target. È essenziale per aumentare la sicurezza economica sia dei poveri che dei non poveri: per le donne ancor più che per gli uomini, un solido pavimento sotto forma di un reddito individuale incondizionato è di gran lunga superiore, a questo proposito, a una rete di sicurezza.

Mentre l’introduzione di un reddito di base è principalmente sostenuta nel contesto di paesi relativamente ricchi, Bardhan sostiene che è ancora più rilevante e può rivelarsi più realistica nei paesi poveri. Nel suo libro presenta alcuni calcoli per l’India.

Molte sovvenzioni attualmente in vigore vanno principalmente a vantaggio di fasce relativamente benestanti della popolazione e sono giustificate da un’efficace attività di lobby piuttosto che giustificate come utili incentivi. Dovrebbero essere rottamate. E l’aliquota fiscale complessiva è particolarmente bassa in India, in particolare per quanto riguarda gli immobili. Dovrebbe essere aumentata. Queste due potenziali fonti di entrate rappresentano circa il 10% del PIL.

Se l’intero importo potesse essere destinato a un reddito di base universale, ogni persona riceverebbe l’equivalente in potere d’acquisto di quasi 70 dollari al mese, leggermente al di sopra della soglia di estrema povertà della Banca mondiale di 60 dollari a persona al mese. Ma date le altre esigenze che devono essere affrontate, Bardhan raccomanda che le entrate aggiuntive siano divise equamente tra istruzione, assistenza sanitaria, infrastrutture e un reddito di base universale.

Il reddito di base sarebbe quindi di appena 17 dollari a persona a settimana: noccioline per i nostri standard, ma “un reddito minimo garantito” per decine di milioni di famiglie indiane vulnerabili, che “anche sotto i pressanti vincoli fiscali potrebbero essere sostenibili”.

Che sia in India, in Europa o in America, Bardhan non sostiene che il reddito di base costituisca una pozione magica per garantire la sicurezza, figuriamoci una pallottola magica per uccidere il populismo. Ma fa parte del set di politiche di rafforzamento della sicurezza necessarie se si vogliono affrontare le cause profonde del disincanto mondiale nei confronti della democrazia.