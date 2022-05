9 milioni di persone sono morte ogni anno per cause legate all’inquinamento, corrispondenti a un decesso su sei in tutto il mondo, secondo una nuova ricerca pubblicata su The Lancet.

Il bilancio delle vittime dell’inquinamento supera quello delle morti per incidenti stradali, dell’HIV/AIDS, della malaria e della tubercolosi o dell’abuso di droghe e alcol.

L’impatto complessivo dell’inquinamento non è migliorato dalla prima rapporto globale del 2017, da quando sono state perse 45 milioni di vite. La prevenzione è stata ampiamente trascurata nell’agenda di sviluppo internazionale, hanno affermato i ricercatori, con finanziamenti in aumento solo in minima parte dal 2015.

Le morti per aria tossica e sostanze chimiche sono aumentate del 7% rispetto alla ricerca precedente e del 66% dal 2000, a causa dell’aumento della combustione di combustibili fossili, dell’aumento del numero della popolazione e dell’urbanizzazione non pianificata.

I ricercatori hanno affermato che l’inquinamento, la crisi climatica e la distruzione della fauna selvatica e della natura “sono le principali questioni ambientali globali del nostro tempo. Questi problemi sono strettamente collegati e le soluzioni a ciascuno andranno a beneficio degli altri. Non possiamo continuare a ignorare l’inquinamento. Stiamo andando indietro”.

Il professor Philip Landrigan, del Boston College e uno dei principali autori della ricerca, ha dichiarato: “L’inquinamento è ancora la più grande minaccia esistenziale per la salute umana e del pianeta. La prevenzione dell’inquinamento può anche rallentare il cambiamento climatico, ottenendo un doppio beneficio per la salute del pianeta, abbiamo bisogno di una transizione massiccia e rapida da tutti i combustibili fossili all’energia pulita e rinnovabile”.

A questo link è possibile scaricare il rapporto completo, in inglese