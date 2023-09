Il commercio elettronico è insostenibile come avviene oggi, porta ad acquistare oggetti di cui non abbiamo bisogno. Con la facilità di un click si riempie un carrello virtuale stracolmo di prodotti che molte volte si restituiranno. Secondo Statista la percentuale di resi online in Italia è del 43%. Inevitabilmente, ad ogni reso, l’impatto ambientale aumenta. Negli Stati Uniti hanno già misurato che in un anno sono stati emessi 15 milioni di tonnellate di CO2 solo per i resi, come 3 milioni di auto che viaggiano per un anno intero.

Nel 2020, la spedizione e la restituzione dei prodotti hanno rappresentato il 37% delle emissioni totali di gas serra. Il problema principale può essere attribuito alla voglia di comodità dei consumatori. Si stima che entro il 2030 il numero dei veicoli per le consegne aumenterà del 36%, raggiungendo circa 7,2 milioni di veicoli. Ciò non si tradurrà solo in un aumento di circa 6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, ma aumenterà anche gli spostamenti pendolari del 21%, poiché i veicoli impiegheranno più tempo a viaggiare a causa della maggiore congestione del traffico.

Lo shopping online e il suo impatto ambientale, comprese le emissioni di carbonio.

Il vero problema, però, sta nella velocità della spedizione. Poiché le nuove tecnologie migliorano il trasporto delle merci e lo rendono più veloce che mai, sempre più consumatori richiedono consegne in giornata e istantanee, due opzioni che sono cresciute rispettivamente del 36% e del 17% annuo. Opzioni particolarmente apprezzate in Cina, rappresentando oltre il 10% del totale dei pacchi consegnati ogni giorno, che sono in media quasi 3 milioni. In Cina, solo durante il giorno del Black Friday, è stato generato l’1,7% delle emissioni annuali di CO2 di una capitale europea, sei volte di più rispetto a una giornata normale, a causa del trasporto, dell’imballaggio e della produzione dei prodotti.

Ma la spedizione non è l’unico problema. Poiché sempre più rivenditori online, grandi e piccoli, offrono la possibilità di rispedire la merce in modo semplice e spesso gratuito, i tassi di restituzione, soprattutto di articoli di moda, sono saliti alle stelle, superando il 30% di tutti i beni acquistati . Uno studio sul comportamento dei consumatori ha mostrato che il 79% dei consumatori desidera la spedizione di reso gratuita e il 92% di loro è propenso ad acquistare di nuovo se gli articoli acquistati sono facili da restituire. Sono statistiche come queste che incentivano le aziende a offrire tali opzioni, poiché alla fine saranno redditizie per loro.

A questo si aggiungono anche gli imballaggi, che contribuiscono in gran parte alle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di plastica, all’inquinamento degli ecosistemi e all’immissione di enormi quantità di rifiuti nelle nostre discariche. Ogni anno vengono ridotti in poltiglia 3 miliardi di alberi per produrre 241 milioni di tonnellate di cartoni da spedizione, ha scoperto il gruppo di conservazione forestale Canopy . E degli 86 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica prodotti ogni anno a livello globale, nemmeno il 14% viene riciclato. Aziende come Alibaba stanno ora sviluppando imballaggi più sostenibili, cercando di invertire la tendenza mentre il governo cinese sta adottando misure per regolamentare gli standard di imballaggio.

Non c’è dubbio che la rivoluzione dell’e-commerce abbia portato enormi vantaggi. Tuttavia, lo shopping online e il suo impatto ambientale non devono essere ignorati. Al giorno d’oggi, la maggior parte dei consumatori sceglie la comodità rispetto ai principi. E, per quanto il tentativo delle aziende di diventare sempre più sostenibili sia un buon passo nella giusta direzione, questi cambiamenti da soli non risolveranno del tutto il problema. I consumatori sono quelli che hanno l’ultima parola, e sono il loro comportamento e le loro decisioni che alla fine determinano l’impatto di questo settore. Pertanto, l’unico modo per invertire la tendenza pericolosa che ha preso l’e-commerce, è che ci sia bisogno di un cambiamento di mentalità sia da parte del produttore che da parte del consumatore.

Prima di acquistare un prodotto online, pensateci, uscite, cercate la libreria del vostro quartiere, la bottega di prodotti km zero, il negoziante in fondo alla vostra via e se proprio non riuscite a fare a meno degli acquisti online, allora acquistate articoli insieme, ordinate in un unico store, in Italia (su Amazon si può capire da dove proviene il prodotto), ciò ridurrà notevolmente la vostra impronta di carbonio. Anche non selezionare la consegna il giorno successivo da giganti online come Amazon… è già qualcosa!

Ricordate: la vera politica è nel carrello, è li che si fa davvero, al supermercato, è lì che votiamo tutte le mattine!