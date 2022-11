La società di tecnologia 3D con sede in Texas, ICON , ha aperto la strada a quella che diventerà la più grande comunità al mondo di stampa 3D. Il quartiere situato a nord di Austin a Georgetown, in Texas, sarà composto da 100 case stampate in 3D coprogettate da Bjarke Ingels Group e implementate da Lennar, società di costruzioni.

Saranno disponibili otto tipologie di abitazioni che vanno da 140 a 195 metri quadri di spazio abitativo, con tre o quattro camere da letto e due o tre bagni, con prezzi a partire da circa 400.000 dollari. Tutte le abitazioni saranno dotate di pannelli solari sul tetto.

Per automatizzare la produzione di case, ICON utilizza il suo sistema di costruzione robotica Vulcan, una grande stampante trasportabile che può essere utilizzata in tandem con Magma, una macchina per la miscelazione del cemento. Le case sono state costruite in Lavacrete, un polimero di cemento durevole aggiunto a strati per formare la facciata e le fondamenta della struttura da Vulcan.

“Per la prima volta nella storia, stiamo assistendo a una flotta di robot che costruisce un’intera comunità di case. E non solo case qualsiasi, case che sono migliori sotto ogni aspetto… design migliore, maggiore resistenza, prestazioni energetiche e comfort più elevati e maggiore resilienza “, ha affermato Jason Ballard, cofondatore e CEO di ICON. “In futuro, credo che robot e droni costruiranno interi quartieri, paesi e città, e guarderemo indietro alla comunità di Wolf Ranch di Lennar come al luogo in cui è iniziata la costruzione robotica su larga scala. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma credo che questo segni una svolta molto eccitante e piena di speranza nel modo in cui affrontiamo i problemi abitativi nel mondo”.