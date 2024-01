Liberi come schiavi in ferie

Io credo che la più grande scoperta dell’umanità sia la scoperta dell’ignoranza, più io mi circondo di libri per far vedere che sono una specie di sottospecie di intellettuale, più capisco di non sapere niente. Comunque, qualche idea così la percepisco, che questa libertà, questo concetto di libertà, di democrazia, queste parole non vogliono più dire nulla, noi ci nascondiamo dietro delle parole a cui attribuiamo un significato che non hanno più, è pericoloso questo momento qua, tutto è così, libertà, libertà, che cosa vuol dire? la libertà non è fare quello che vuoi, la libertà è capire quello che stai facendo. Sennò siamo tutti liberi come come degli schiavi in ferie, Cioè capisci perché cosa ci interessa, non interessa a nessuno essere liberi, è questo che io ho capito, a nessuno conviene e interessa essere liberi, interessa più alle persone, è più interessante essere seguiti come consumatori che non liberi come cittadini. In effetti poi la libertà non è neanche il pensiero, cioè è paralizzato, infatti Amnesty International ha 3 milioni di iscritti, la Croce Rossa 100 milioni, vuol dire che diamo più interesse alla sicurezza che non ai diritti e alla libertà, cos’è allora, queste parole, consumo sostenibile, sviluppo sostenibile, è una valigia dove viene buttato tutto dentro con con sostenibile sostenibile una diga, un bilancio, una foresta, un impianto, un’energia, è tutto sostenibile, è un bluff, è un totem, lo capite che ormai queste queste parole non significano più niente e dal punto di vista sociale proprio stiamo andando indietro, il tessuto si sta disconnettendo, il tessuto sociale e anche anche l’economia, la finanza, quando parliamo di economia facciamo vedere i soldi, i soldi non ci sono più, sono bit che girano su dei computer, che cosa vuol dire? le parole ti danno il senso del mondo, e anche l’economia, ma l’economia del futuro ce la siamo già mangiata con l’economia del passato, con le idee vecchie del passato, pensate che parliamo ancora della pensione dell’inps, quando i contributi non ci saranno più, quando invecchiamo tutti, quando sono più vecchi che non lavorano che persone che lavorano, che cosa sta succedendo? Ma Bismark l’ha fatto bismark non era mica un socialista bismark, ì ha inventato la pensione nel 1870 quando l’aspettativa di vita durava 50 anni, in Germania lui ha detto Andate in pensione a 60, quanti sono andati in pensione? in tre, zweiger burgen George koren priskthemarks, stiamo scherzando! Allora ci sarà qualche idea da portare in questa Europa che manca proprio di un concetto politico, abbiamo ceduto una sovranità a un ente, a una situazione, non capiamo più cosa sia essere europei, essere europei cosa significa? bisognerebbe avere un Erasmus per il lavoro, bisognerebbe avere una lingua in comune, ora L’Inghilterra è andata via dal dell’Europa, benissimo, assumiamo come nelle scuole finanziate dall’Europa, quindi le scuole dell’obbligo finanziate dal debito europeo, mettiamo l’inglese come prima lingua Europea in comune. Ma allora portiamo queste idee e per capire chi siamo, dove va la finanza, il capitale, ma il capitale prossimo futuro sarà quello ereditato, se non c’è la distribuzione sono sempre gli stessi, quelli stessi che sono stramiliardari, erediteranno i figli. Allora il capitale ereditato è un capitale che non è guadagnato, è diverso, e poi il capitale oggi rende molto di più che non il reddito da lavoro, questo lo si capisce, quindi dove andiamo a finire? ci mangiamo il futuro con il passato. Allora. abbiamo bisogno di idee nuove, abbiamo bisogno di una riforma fiscale Europea, insieme cioè finanziare un reddito di base, magari con una tassa sui consumi, toglierla dal lavoro e dalla produzione e metterla a chi consuma, sono io l’ultimo consumatore che pago le tasse, se prendo una tazzaa di caffè quando la pago 1 euro e mezzo, quanto costa? in quel mezzo pago la tazzina, lo zucchero, il lavoro e l’affitto, la corrente elettrica, il cameriere, il lavoro e pago anche l’IVA, le tasse di quello lì, quindi sono io che mi scarico tutto addosso io e pago tutto, Io, bene, più consumo, più pago l’IVA, non puoi evadere o eludere l’IVA, toglieresti la finanza, toglieresti i controlli, toglieresti il lavoro nero e una parte di quest’ iva va a finanziare un reddito di base incondizionato. Sono follie? parliamone se sono follie, ma è folle invece continuare a far finta di avere delle idee su dei concetti vecchi e finiti.