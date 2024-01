Israele usa l’acqua come un’arma contro i palestinesi

L’acqua è una delle risorse più preziose in Israele e nei territori palestinesi. Ma c’è un forte squilibrio nel modo in cui questa risorsa viene distribuita. Nella Cisgiordania occupata, le fattorie di proprietà israeliana prosperano, mentre i palestinesi spesso non hanno abbastanza acqua da bere. E a Gaza, i palestinesi si trovano ad affrontare livelli mortali di carenza idrica. Josh Toussaint-Strauss esamina come Israele abbia preso il controllo dell’approvvigionamento idrico della regione e abbia creato una crisi mortale per i palestinesi.

Ecco il video del The Guardian, sottotitolato in italiano da L’Internazionale, che ringraziamo.