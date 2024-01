1. Un ettaro di canapa produce tanto ossigeno quanto 25 ettari di foresta.

2. Ripeto, un ettaro di canapa può produrre tanta carta quanto 4 ettari di bosco.

3. Mentre la canapa può essere trasformata in carta 8 volte, il legno può essere trasformato in carta 3 volte.

4. La canapa cresce in 4 mesi, l’albero in 20-50 anni.

5. Il fiore di canapa è una vera trappola per radiazioni.

6. La canapa può essere coltivata ovunque nel mondo e richiede pochissima acqua. Inoltre, poiché è in grado di difendersi dagli insetti, non necessita di pesticidi.

7. Se i tessuti di canapa si diffondessero, l’industria dei pesticidi potrebbe scomparire completamente.

8. I primi contadini usavano la canapa; anche la parola “KANVAS” è il nome dei prodotti di canapa.

La canapa è anche una pianta ideale per realizzare corde, cordoni, borse, scarpe, cappelli.

9. Ridurre gli effetti della chemioterapia e delle radiazioni nel trattamento della cannabis, dell’AIDS e del cancro; Viene utilizzato in almeno 250 malattie come reumatismi, cuore, epilessia, asma, stomaco, insonnia, psicologia e malattie della colonna vertebrale.

10. Il valore proteico dei semi di canapa è molto alto e i due acidi grassi in esso contenuti non si trovano da nessun’altra parte in natura.

11. La canapa è ancora più economica da produrre rispetto alla soia.

12. Gli animali alimentati con cannabis non hanno bisogno di sostituzioni ormonali.

13. Tutti i prodotti in plastica possono essere fatti di canapa e la plastica di canapa è molto facile da restituire alla natura.

14. Se la carrozzeria di un’auto è fatta di canapa, sarà 10 volte più resistente dell’acciaio.

15. Può essere utilizzato anche per isolare gli edifici; durevole, economico e flessibile.

16. Saponi e cosmetici a base di canapa non contaminano l’acqua; quindi è completamente ecologico.

La produzione era obbligatoria nell’America del XVIII secolo e gli agricoltori che non producevano furono imprigionati. Ora, però, la situazione è ribaltata. DA DOVE?

-W. Р. Nel 1900, Hearst possedeva giornali, riviste e media in America. Avevano foreste e producevano carta. Se la carta fosse stata fatta di canapa, avrebbe potuto perdere milioni.

– Rockefeller era l’uomo più ricco del mondo. Aveva una compagnia petrolifera. I biocarburanti, l’olio di canapa, ovviamente, erano il suo più grande nemico.

-Mellon era uno dei principali azionisti della Dupont Company e aveva un brevetto per la produzione di materie plastiche da prodotti petroliferi. E l’industria della cannabis ha minacciato il suo mercato.

– Successivamente, il presidente Mellon Hoover divenne Segretario del Tesoro. I grandi nomi di cui abbiamo parlato hanno deciso nei loro incontri che la canapa era il nemico.

Ed è stato eliminato.

Le foreste vengono abbattute per la produzione di carta.

Il numero di avvelenamenti da pesticidi e tumori è in aumento.

Poi abbiamo riempito il nostro mondo di rifiuti di plastica, rifiuti nocivi…

Marco Corti