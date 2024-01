I tardivi media di Dio

Il Papa va in televisione. La scelta di questi mezzi di comunicazione mi fa riflettere sul fatto che la Chiesa sia in crisi, la Chiesa è diventata la classe media e come la classe media sta soffrendo.

Iniettando un tracciante radioattivo nel flusso sanguigno del cervello di alcuni buddhisti tibetani in meditazione e di monaci francescani in preghiera, due neuro-teologi americani, Andrew Newberg e Eugen d’Aquili hanno finalmente potuto localizzare l’Inafferrabile: nei nostri lobi parietali posteriori/superiori sinistro e destro. Una volta identificate le basi neuronali del trasporto mistico, sarebbe provato, sostengono i nostri cognitivisti, che, in condizioni normali e in soggetti che non soffrono di epilessia né di tubercoli intracranici, “il cervello umano è stato geneticamente concepito per incoraggiare le credenze religiose”.

Oggi la Missione prioritaria della Chiesa dell’Altrove è:

recuperare il pensiero puro di Agostino d’Ippona (prima che si perdesse) e rifiutare il dogmatismo dei Pensieri Unici che pretendono di stabilire e imporre ciò che giusto e di ripudiare e distruggere ciò che è (ed è stato) sbagliato;

recuperare la vocazione spirituale e comunitaria del gotico (come descritto da John Ruskin) e liberare gli esseri umani dall’ossessione ipertrofica e narcisista dei tunnel in cui sono rimasti imprigionati;

arginare e curare i Mali che intossicano gli es-seri umani, aiutandoli a rimuovere il Super-fluo e a non cedere alle tentazioni degli Antivatar.

Il sentiero della Missione inizia innanzitutto dalla rimozione dei Mali, prima che dall’affermazione del Bene.