L’Empire State Building di New York è ora totalmente alimentato da energia eolica, rendendolo un esempio per l’intera città e per le ben 15.000 persone che ci lavorano.

Si, perché non è solo un edificio simbolo, ma anche una grande azienda.

Empire State Realty Trust (ESRT), che possiede il grattacielo di 102 piani e altri 13 edifici limitrofi, ha firmato un contratto triennale con Green Mountain Energy per alimentare tutti i suoi beni immobiliari con elettricità eolica rinnovabile, che ha di fatto reso l’azienda la più grande utilizzatrice di energia verde nel settore immobiliare.

Più di un decennio fa, l’iconico edificio nel centro di Manhattan è stato sottoposto a un rivoluzionario restauro energetico e di efficienza, come parte del programma di Rebuilding da ben 550 milioni di dollari. In quell’episodio guadagnò una riduzione del 40% del consumo energetico e delle emissioni.

Ma ora si è fatto ancora di più. Per capire quale grande traguardo sia stato raggiunto, possiamo fare un paragone. Rendere green il 100% del portafoglio immobiliare della ESRT, vuol dire alimentare gli oltre 900.000 mila metri quadrati di tutto il complesso con energia rinnovabile.

In pratica vuol dire evitare la produzione di oltre 200 milioni di kg di anidride carbonica. Per ottenere lo stesso effetto ogni famiglia dello Stato di New York dovrebbe spegnere tutte le luci per un mese.

Speriamo di cuore che questo sia il primo esempio di una lunga lista.