Il governo israeliano ha lanciato un’app per incoraggiare i cittadini a essere più rispettosi dell’ambiente, premiandoli con monete virtuali quando raccolgono i rifiuti.

Per ogni sacco di rifiuti riempito, l’app, chiamata Clean Coin, consente agli utenti di guadagnare 10 monete virtuali che possono essere utilizzate per acquistare prodotti dalle aziende partner.

La società ha affermato che più di 16.000 utenti si sono già registrati, di cui circa 1.200 attivi ogni settimana.

“La piattaforma Clean Coin è stata progettata come una caccia al tesoro, con diversi livelli” ha dichiarato Gal Lahat, co-fondatore e direttore tecnico. “L’idea era quella di progettare un app che fosse anche divertente, che sembrasse un gioco, con gli utenti che guadagnano punti e sbloccano diversi livelli. Puoi vedere i tuoi progressi rispetto ad altri utenti, ma anche quando cerchi la spazzatura. La ricompensa poi incoraggia tutti a fare qualcosa per l’ambiente. La natura ne trae beneficio e si ottiene anche un piccolo beneficio personale che dà motivazione alle persone. Vogliamo portare una ricompensa che da un lato sia fisica – come un dono – ma dall’altro sia anche sociale e altruista, quando ti senti bene e puoi dimostrare alle persone che hai fatto bene. Vogliamo unire questi due tipi di ricompense e crediamo che chi fa del bene dovrebbe essere ricompensato per questo”.

Clean Coin non è una criptovaluta che implica l'”estrazione” di monete ad alta intensità energetica. Si tratta di una sorta di buono. Per adesso, più di 25 marchi si sono uniti alla rete dei partner, che consentono agli utenti di comprare vestiti, soggiorni in hotel, attrazioni, etc…

Per Gal Lahat, questa app potrebbe essere una vera soluzione per combattere l’inquinamento in Israele (e non solo). Secondo i dati, Israele produce circa un milione di tonnellate di rifiuti di plastica all’anno, che rappresentano circa il 18% dei rifiuti totali nel paese. In confronto, il tasso nei paesi europei è di circa il 12%. Gli israeliani generano in media 1,7 chilogrammi di rifiuti a persona al giorno, rispetto a una media di 1,4 chilogrammi a persona al giorno nei paesi europei.

Ecco un video esplicativo: