Sono ucraino. E il mio paese sta combattendo una guerra per la sopravvivenza. Ma c’è un’altra guerra che tutti noi dobbiamo combattere. Quella per il futuro del pianeta. È una guerra contro il cambiamento climatico. Entrambe queste guerre hanno conseguenze drammatiche per il nostro futuro. Entrambe stanno uccidendo migliaia di persone. E la causa principale di entrambi è l’eccessiva dipendenza dai combustibili fossili.

Oggi voglio spiegare come la sfida energetica dell’Ucraina può aiutare il mondo a combattere il cambiamento climatico.

Per decenni, la Russia ha usato l’energia come arma per imporre il controllo su interi paesi. Ha interrotto il rifornimento di gas durante l’inverno, ci ha corrotto con petrolio a buon mercato, ha costruito oleodotti per aggirare l’Ucraina e fornito poco gas per provocare uno shock energetico che ha colpito tutti noi. Ma oggi, la Russia, dalla guerra economica, è passata alla distruzione fisica delle nostre infrastrutture, al lancio di missili per distruggere le nostre centrali e reti elettriche e cercare così di schiacciare il popolo ucraino. Ogni giorno ne vedo gli effetti in quanto direttore di DTEK, uno dei maggiori fornitori di energia elettrica ucraini. Quando mi sveglio ogni mattina, il mio primo compito è di vedere se siamo stati colpiti e quanto malamente. Dall’inizio di questa guerra, la nostra azienda è stata attaccata più di 10.000 volte. Un centinaio di dipendenti della DTEK sono stati uccisi al fronte o combattendo in prima linea per fornire energia. Questi attacchi non rivelano solo la vulnerabilità ucraina, ma del mondo.

Quasi tutte le economie della Terra dipendono da enormi sistemi energetici altamente centralizzati ma facilmente attaccabili, utilizzati per estrarre e bruciare combustibili fossili. Ma ora, in Ucraina, la guerra ci sta insegnando qualcosa di nuovo. Che, affidandoci all’energia rinnovabile, creiamo un sistema energetico molto più duraturo e sicuro.

Per capirne il perché, immaginate una turbina eolica. È grande. 700 tonnellate e 130 metri di altezza. Ma, in realtà, l’impronta che lascia è di pochi metri. È difficile da attaccare con i missili e se anche una viene attaccata, le altre turbine eoliche restano in funzione.

Questo tipo di sistemi di alimentazione decentrati combinati con l’energia proveniente dai pannelli solari domestici, può migliorare enormemente la sicurezza energetica dei paesi di tutto il mondo. E non solo in tempo di guerra, ma contro altre minacce come incendi e inondazioni.

L’Ucraina sta diventando un banco di prova per un nuovo futuro energetico. Dopo la prima invasione nel 2014, la Russia ha distrutto o occupato più del 30% di risorse energetiche DTEK. La nostra risposta è stata di raddoppiare la capacità di energia rinnovabile, aiutando l’Ucraina a diventare il paese con uno dei più alti tassi di crescita di energie rinnovabili nel mondo.

Un esempio concreto e un simbolo della nostra resilienza è il parco eolico di Tiligulska sulla costa del Mar Nero, a sole 60 miglia dalla linea del fronte. Durante i primi 15 mesi di guerra, abbiamo costruito un parco eolico senza appaltatori stranieri, a volte con missili che volavano sopra le nostre teste e trascorrendo molto tempo nei rifugi antiaerei. E ce l’abbiamo fatta.

Da maggio 2023 forniamo energia pulita prodotta da questo parco eolico a più di 200.000 famiglie. E stiamo progettando di espandere questo parco eolico perché diventi uno dei più grandi dell’Europa dell’Est.

La guerra in Ucraina ha costretto l’Europa a porre fine alla sua dipendenza sull’energia sporca dalla Russia accelerando la transizione verde. E l’Ucraina può svolgere un ruolo chiave diventando un importante fornitore di energia pulita in Europa. Con la giusta dose di investimenti esteri, L’Ucraina può costruire abbastanza capacità rinnovabile entro il 2030 per rifornire l’Europa con tanta energia pulita quanto paesi come la Finlandia producono in un anno. La visione dell’Ucraina – più verde, e rivolto a ovest verso l’Europa – è ben accolto anche dalle migliaia di minatori di carbone DTEK che si trovano in prima linea contro la Russia.

Quindi, quando lanciamo questa controffensiva verde? La mossa intelligente non è aspettare, ma accelerare affinché possiamo affrontare la sfida della crisi climatica puntando all’indipendenza energetica e costruendo sistemi energetici molto più resistenti. Una transizione ecologica aiuterà a vincere entrambe queste guerre e garantire una pace duratura.

Traduzione del TED di Maxim Timchenko (AD della più grande azienda energetica privata ucraina) è a cura di Rosa Scarabel, Translator Anna Cristiana Minoli, Reviewer