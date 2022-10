Esiste una casa completa di ogni comfort, dotata di pannelli solari, una turbina eolica e un sistema di raccolta dell’acqua piovana, al costo di un’auto. Più precisamente al costo di circa 17.000 euro.

La casa si chiama Gaia, ed è opera di una azienda ceca che ha pensato di trasformare i container in alloggi dotati di tutti i comfort.

Gaia si basa su un container standard di dimensioni 6 x 2,4 m. Per mitigare le scarse prestazioni termiche dei container di spedizione, è stata aggiunta un’ulteriore strato in metallo zincato e un isolamento in schiuma spray. C’è anche un’area che viene azionata con un argano manuale e può essere utilizzata per aumentare lo spazio di vita all’aperto o sollevata per chiudere la casa.

Si accede a Gaia da una porta scorrevole in vetro che, insieme alle porte container esistenti, rende l’appartamento davvero aperto verso l’esterno. Il suo interno è rifinito in compensato di abete rosso e la superficie disponibile è in gran parte occupata da un’unica area che funge anche da soggiorno e camera da letto, con un divano letto e molti spazi costituiti da piccoli armadi. Una stufa a legna fornisce calore.

C’è anche un piccolo angolo cottura con lavello, frigorifero, un bagno, doccia e WC. Insomma sembra proprio esserci tutto.

Ma il bello è l’equipaggiamento off-grid. L’energia proviene da 3 pannelli solari sul tetto da 165 W, oltre a una turbina eolica da 400 W. Inoltre, c’è un serbatoio di accumulo dell’acqua piovana con tanto di filtro per il riutilizzo e una pompa dell’acqua che può contenere fino a 1.000 litri.

Per ora la casa è un esperimento, tuttavia se i test andranno a buon fine, l’azienda avvierà le vendite.

A questo link il video di presentazione: www.youtube.com/watch?v=uMxfiPStDPg