Oggi Greenpeace Svizzera e Greenpeace Lussemburgo hanno pubblicato uno studio sull’impatto dei cosiddetti fondi di investimento sostenibili. Lo studio ha esaminato se i fondi di investimento che le banche o i gestori patrimoniali definiscono sostenibili riescono effettivamente a incanalare più capitale in un’economia sostenibile e rispettosa del clima rispetto ai fondi convenzionali. Il risultato fa riflettere: molti dei prodotti non sono né più sostenibili né aiutano a risolvere la crisi climatica. Peggio ancora: la maggior parte dei cosiddetti investimenti sostenibili attualmente offerti stanno effettivamente danneggiando il clima!

I risultati dello studio devono essere un campanello d’allarme per l’industria. Perché la piazza finanziaria svizzera è il più grande gestore patrimoniale al mondo. Da qui un quarto delle immobilizzazioni transfrontaliere viene investito in attività economiche in tutto il mondo. Il reindirizzamento di questo denaro in aziende, prodotti e servizi sostenibili è fondamentale per rendere l’economia globale più rispettosa del clima e sostenibile.

A questo link è possibile scaricare lo studio, in inglese.