di Sathya Raghu Mokkapati – Quando osserviamo i piccoli agricoltori poveri in tutto il mondo, e in particolare nel mio paese, l’India, spesso pensiamo che ciò di cui hanno bisogno sia l’accesso a strumenti migliori, istruzione, il sostegno del governo e così via. Sì, hanno bisogno di tutto questo. Ma ciò di cui hanno veramente bisogno è un reddito affidabile e regolare per vivere con dignità. Un reddito, anche se piccolo come 100 dollari al mese, è essenziale per loro per non vivere in povertà.

Sono cresciuto nel sud dell’India, e non ho mai potuto trascurare ciò che la povertà ha fatto ai nostri agricoltori. Avevo circa 17 anni quando un giorno vidi un contadino del mio villaggio seduto accanto a un ruscello mangiare qualcosa da terra. Mi sono avvicinato a lui per vedere cosa stesse facendo. Sono rimasto scioccato nel vederlo mangiare fango. Fango marrone del ruscello. Temevo che potesse morire. Gli ho urlato contro: “Cos’è questa stupida cosa che stai facendo?” Mi guardò impotente e disse: “Sono un contadino, i miei raccolti sono falliti; il mio stomaco non sa che la mia tasca è vuota”.

Me ne sono andato abbastanza impotente. Quella notte, condivisi l’accaduto con mio nonno. Era un uomo straordinario, molto intelligente. Faceva parte della lotta per la libertà indiana sotto la guida del Mahatma Gandhi. A differenza di me, non era affatto sorpreso. Conosceva persone che aggiungevano amido di riso al fango per calmare la fame. E mi disse qualcosa di profondo. Se vedi una persona che cammina per strada senza calzature, è importante capire la causa principale: che probabilmente la persona non ha abbastanza soldi per comprare le calzature.

Ho finito il college, ho iniziato a lavorare con una grande azienda, ma quel fatto continuava a tornarmi in mente. Perché i piccoli agricoltori si trovano in una tale povertà? Cosa li rende così disperati, e perché, anche nell’India del 21° secolo, un contadino muore suicida ogni 51 minuti?

I miei cofondatori ed io abbiamo trascorso circa sei mesi viaggiando attraverso l’India, incontrando centinaia di agricoltori per ascoltarli. È diventato chiaro che il rischio climatico è la causa principale che rende l’agricoltura imprevedibile e non praticabile. Gli agricoltori che fanno soldi ragionevoli in una stagione possono fallire miseramente nella successiva. Il caldo è esagerato. I pozzi si stanno prosciugando, ogni anno ci sono nuove varietà di parassiti e malattie. Gli agricoltori ci hanno detto che tutto questo è dovuto a Dio. Ho detto: “Cosa?” “Tutto ciò è a causa di Dio”. Dio è colui che l’ha causato, Dio è l’unico che può risolverlo.

Dio, in quel contesto, non l’ho visto come un segno di speranza. L’ho letto come un segno di impotenza. Abbiamo sentito i contadini. Conoscevano il problema, ma non usavano queste due parole: “rischio climatico”.

Quindi abbiamo riunito un team di ingegneri, scienziati e designer provenienti da circa sei paesi, per creare insieme ai nostri agricoltori una soluzione, che è piuttosto non convenzionale. E la soluzione è una “serra in scatola”.

Si chiama “Kheyti Rakshak”. È una micro serra. È una bella serra che si trova in una piccola porzione della terra del contadino. È facile da costruire, una piccola struttura, coperta da una rete su tutti i lati, che taglia il calore, previene gli insetti e fa risparmiare acqua. Non possiamo raffreddare l’intero pianeta in un giorno, ma possiamo sicuramente creare un clima affinché una piccola porzione della terra di un agricoltore sia adatta all’agricoltura. Dalle nostre prime esperienze di coltivazione di ortaggi – ortaggi di base come pomodori, cavoli, cetrioli – abbiamo osservato che le serre possono aumentare i raccolti fino a sette volte e utilizzare il 90% in meno di acqua.

Dovevamo avere il coraggio di reimmaginare l’agricoltura, reimmaginare l’agricoltura per i piccoli agricoltori. Dopotutto, questo non è coltivare pomodori in un ambiente industriale in Alaska durante gli inverni. È coltivare pomodori per un piccolo agricoltore, da parte di un piccolo agricoltore, nelle calde estati indiane. Quindi questa serra doveva essere abbastanza piccola da poter essere inserita in una parte della loro terra, abbastanza facile da usare e abbastanza economica da poter essere acquistata.

Una delle maggiori sfide da superare nel processo è il finanziamento. Grazie ai nostri partner finanziatori, oggi questa serra è disponibile con finanziamenti abbastanza veloci ed economici. La serra costa circa 1.000 dollari. Gli agricoltori versano un acconto di circa 100 dollari e il resto viene finanziato attraverso un prestito. Per garantire il successo degli agricoltori, forniamo anche sementi di qualità, nutrizione, formazione e consulenza sfruttando la tecnologia mobile. Abbiamo lanciato la soluzione, dopo alcuni test con gli agricoltori, circa tre anni fa, e stiamo marciando verso 2.000 agricoltori in quest’anno e guardando a 100.000 agricoltori nei prossimi cinque anni.

Le migliori tecnologie in agricoltura possono raggiungere il più piccolo degli agricoltori se facciamo bene due cose: ascoltare l’agricoltore con curiosità, empatia e mantenere i piccoli agricoltori, in particolare le donne contadine, al centro della progettazione per costruire soluzioni. Quindi, possiamo cocreare mini soluzioni come Kheyti Rakshak, che portano dignità, speranza e stabilità alla vita degli agricoltori. In questa grande lotta contro il cambiamento climatico, dobbiamo tutti ricordare che dovremmo portare con noi i nostri piccoli agricoltori; è la nostra responsabilità collettiva.

L’India ospita circa 100 milioni di piccoli agricoltori. Sogno un giorno in cui il “piccolo agricoltore” diventa sinonimo di agricoltore felice…e dove non ci sia più spazio per chi mangia fango.