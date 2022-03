Ogni cinque anni, un team di ricercatori ed esperti con competenze in vari campi legati all’intelligenza artificiale (informatica, politiche pubbliche, sociologia, psicologia etc) si riunisce per creare un rapporto sugli sviluppi più significativi dell’IA, nell’ambito di uno studio centennale sull’intelligenza artificiale, il One Hundred Year Study of Artificial Intelligence (AI100).

Lo studio di AI100 è un progetto per studiare e anticipare come gli effetti dell’intelligenza artificiale si diffonderanno attraverso ogni aspetto della nostra vita, di come lavoriamo, viviamo e giochiamo. È ospitato dalla Stanford University e gestito da un comitato permanente di esperti di intelligenza artificiale provenienti da istituzioni di tutto il mondo, presieduto da Peter Stone dell’Università del Texas ad Austin. Il rapporto AI100 2021 è stato scritto da un gruppo di 17 autori, ognuno dei quali è profondamente radicato nella ricerca sull’IA, presieduto da Michael Littman della Brown University. Quest’anno, alla sua seconda edizione, il titolo è “Gathering Strength, Gathering Storms” e quello che emerge è un crescente senso di responsabilità nel modo in cui procedere con l’IA.

Di seguito pubblichiamo le conclusioni del rapporto, scaricabile qui.

Il campo dell’intelligenza artificiale ha fatto notevoli progressi negli ultimi cinque anni e sta avendo un impatto reale su persone, istituzioni e cultura. La capacità dei programmi per computer di eseguire sofisticati compiti di elaborazione del linguaggio e delle immagini, problemi fondamentali che hanno guidato il campo fin dalla sua nascita negli anni ’50, è progredita in modo significativo. Sebbene lo stato attuale della tecnologia IA sia ancora molto lontano dall’aspirazione fondante del settore di ricreare la piena intelligenza umana nelle macchine, i progressi tecnologici sono ormai implementati in applicazioni per l’uso quotidiano rivolte alla società.

Per esempio, l’uso di tecniche di IA nella sanità sta diventando una realtà, e le neuroscienze beneficiano e contribuiscono ai progressi della tecnologia. Aziende vecchie e nuove stanno investendo denaro e attenzione a vari livelli per trovare modi per sfruttare questi progressi e fornire sistemi che si evolvono in modi senza precedenti.

I successi del campo hanno portato a un punto di inflessione: ora è urgente pensare seriamente ai lati negativi e ai rischi che l’ampia applicazione dell’IA sta rivelando. La crescente capacità di automatizzare le decisioni su scala è un’arma a doppio taglio; deepfakes intenzionali o semplicemente algoritmi irresponsabili che fanno raccomandazioni mission-critical possono portare le persone a essere fuorviate, discriminate e persino danneggiate fisicamente.

Gli algoritmi addestrati su dati storici rafforzano e persino esacerbano i pregiudizi e le disuguaglianze esistenti. Mentre la ricerca sull’IA è stata tradizionalmente appannaggio degli informatici e dei ricercatori che studiano i processi cognitivi, è diventato chiaro che tutte le aree della ricerca umana, specialmente le scienze sociali, debbano essere incluse in una conversazione più ampia sul futuro del campo.

Minimizzare gli impatti negativi sulla società e migliorare quelli positivi richiede più che soluzioni tecnologiche one-shot (immediate); mantenere l’IA sulla strada di risultati positivi rilevanti per la società richiede un impegno costante e un’attenzione continua.

Guardando avanti, una serie di passi importanti devono essere fatti. I governi giocano un ruolo critico nel plasmare lo sviluppo e l’applicazione dell’IA, e si stanno rapidamente adattando a riconoscere l’importanza della tecnologia per la scienza, l’economia e lo stesso processo di governo. Ma le istituzioni governative sono ancora indietro la curva, e saranno necessari investimenti sostenuti di tempo e risorse per affrontare le sfide poste dalla tecnologia in rapida evoluzione. Oltre a regolare gli aspetti più influenti delle applicazioni dell’IA sulla società, i governi devono guardare avanti per garantire la creazione di comunità informate. Inserire l’insegnamento e le implicazioni dell’IA nell’istruzione K-12 (sistema scolastico americano, dall’asilo all’ultimo anno del liceo) è un passo necessario per aiutare a preparare la prossima generazione a vivere e a contribuire a un mondo equo e infuso di IA.

La stessa comunità di ricerca sull’IA ha un ruolo fondamentale da svolgere in questo senso, imparando come condividere tendenze e risultati importanti con il pubblico in modi informativi e attuabili, privi di clamore e chiari sui pericoli e le conseguenze insieme alle opportunità e ai benefici.

I ricercatori di intelligenza artificiale dovrebbero anche riconoscere che la completa autonomia non è l’obiettivo finale dei sistemi di intelligenza artificiale.

La nostra forza come specie deriva dalla nostra capacità di lavorare insieme e realizzare più di quanto ognuno di noi potrebbe da solo. L’IA deve essere inserita in quel sistema a livello di comunità, con chiare linee di comunicazione tra i decisori umani e automatizzati.

Il successo del settore sarà misurato dal modo in cui ha dato potere a tutte le persone, non dall’efficienza con cui le macchine svalutano proprio le persone che stiamo cercando di aiutare.