Al fotovoltaico utility scale basterebbe lo 0,6% della superficie agricola nazionale per raggiungere gli obiettivi italiani di decarbonizzazione al 2030.

Il DL Agricoltura elimina oltre l’80% di progetti fotovoltaici in nome della tutela della produzione agricola. Ecco i dati* che dimostrano che il fotovoltaico non è una minaccia:

– Superficie agricola nazionale totale (SAT): 16.474.000 di ettari

– Superficie agricola effettivamente destinata alla produzione alimentare (SAU): 12.535.000 di ettari

– Superficie agricola in stato di abbandono: 3.939.000 di ettari

– Superficie agricola attualmente occupata da impianti fotovoltaici: 17.000 ettari

– Superficie agricola necessaria per il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal PNIEC: ulteriori 80.000 ettari

A chi vi dice che il fotovoltaico danneggia l’agricoltura mostrate questo grafico. (fonte ALLEANZA PER ILFOTOVOLAICO IN ITALIA)