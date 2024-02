di Torquato Cardilli – Le due guerre maggiori in corso (ma nel mondo ve ne sono un’altra cinquantina non meno cruente che non fanno notizia perché non intaccano ancora gli interessi occidentali) sono la cartina di tornasole per dimostrare l’insensibilità della nostra classe politica, meritevole dell’aggettivo di farisaica, verso il massacro, la sofferenza fisica, la perdita di ogni bene, lo sfollamento forzato sotto le bombe da noi prodotte, di un’intera popolazione palestinese o l’esodo di milioni di emigrati e l’estremo sacrificio di metà esercito dell’Ucraina mandato al macello grazie alle pressioni dei venditori di morte nel rifiutare qualsiasi compromesso che avrebbe significato la cessazione del lucro economico e della loro supremazia politica.

Il nostro governo, al cenno del capo pistolero di oltre Atlantico, non ha esitato persino ad astenersi nel voto alle Nazioni Unite sulla risoluzione che chiedeva l’immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza.

Scrivere qualcosa oggi sui farisei moderni, che sono uguali a quelli di ieri, è piuttosto difficile, perché ogni critica politica viene scambiata per forma di intolleranza talebana, di antisemitismo. Non vale il discorso che le menti di illustri pensatori ebrei (Moni Ovadia, Gad Lerner, Edith Bruch, il congresso dei Rabbini negli Stati Uniti) o che la maggioranza degli studenti delle università americane e del popolo stesso di Israele critichino aspramente la politica di sterminio del popolo palestinese. Se un “gentile” si permette di dire le stesse cose, se gli studenti italiani osano manifestare ecco che scatta la molla ipocrita dell’accusa di antisemitismo dei grandi media super controllati, con l’immediata messa all’indice e l’espulsione dalla società che conta con l’aggiunta del contorno del manganello, usato a sangue, tipico della subcultura di destra, quella che rivendica il diritto di schierarsi in forma militaresca a Acca Larenzia a braccio teso.

L’orrore della carneficina pianificata del popolo palestinese ordinata da Netanyahu a Gaza non muove a pietà gli animi dei politici cosiddetti cristiani, che in un gioco infantile per sminuire la gravità degli eccidi di donne, vecchi, bambini, malati, medici, mettono sul piatto i torti subiti dagli ebrei ad opera del nazifascismo o da Israele il 7 ottobre ad opera di un’orda selvaggia di assassini di Hamas.

Il fossato di odio tra israeliani e palestinesi che lentamente stava per essere riempito, granello dopo granello, è stato improvvisamente trasformato in una voragine di cui non si vede il fondo e che durerà per decenni e generazioni. Netanyahu con la superbia e l’arroganza di chi conosce solo l’uso della forza e non quello della diplomazia, con l’unico obiettivo della vendetta, rifiutando la creazione di uno stato di Palestina, decretato nel 1947 dalle Nazioni Unite, respingendo tutte le risoluzioni dell’Onu, contestandone apertamente il Segretario Generale, negando ogni trattativa diplomatica, ha sollevato nel mondo (da est a ovest, da nord a sud) un’ondata di antisemitismo tipo tsunami che soffoca le corrette rimostranze di quanti hanno a cuore la pace.

Già diplomazia. Parola sconosciuta per l’estrema destra israeliana. Sembra che gli Ambasciatori di Israele presso il Quirinale e presso la Santa Sede siano usciti da una falange di zeloti per attaccare con violenza ogni forma di critica e di invito alla trattativa. Entrambi ignorano l’abc della diplomazia che impone a ciascun Ambasciatore di tenere i migliori rapporti con il paese presso cui è accreditato e di non interferire nelle faccende interne, dato che l’art.41 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche impone appunto ai diplomatici di non immischiarsi negli affari interni dello Stato in cui operano.

Il cantante Ghali si è permesso di chiedere in tv sul palco di Sanremo stop al genocidio a Gaza e ecco che il giorno dopo l’Amministratore Delegato della Rai, prostrandosi a tappetino ai piedi dell’Ambasciatore di Israele che aveva immediatamente protestato con lui sopra le righe contestandone la funzione, ha umiliato la nazione facendo leggere in diretta una sua dichiarazione di scuse, senza alcun cenno ai morti di Gaza. E la “zia d’Italia” Venier, responsabile (su ordine in cuffia) di aver fermato un altro cantante che rispondeva a domande con la stentorea affermazione “qui si parla di canzoni e non si fa politica”, ha aggiunto senza alcuna autorizzazione che le parole dell’AD della Rai erano condivise da tutti. Tutti chi?

Risultato? Anche in questo caso ne è scaturita nel Paese un’ondata di proteste, di insulti e di manifestazioni contro l’emittente pubblica stroncate nel sangue a Napoli, Bologna e Torino, tanto che il Viminale ha annunciato di assegnare una scorta per l’incolumità dell’AD della Rai esposto a minacce.

Come se questa violazione del codice diplomatico non bastasse (ma il Ministro degli Esteri Tajani non ha nulla da dire?) anche l’Ambasciatore israeliano presso la Santa ha voluto fare la faccia feroce. Il Cardinale Segretario di Stato Parolin, dopo aver celebrato con le massime autorità italiane il 40mo anniversario dei nuovi patti tra Stato e Chiesa si è espresso con dolore verso i 30 mila cittadini palestinesi trucidati a Gaza, definendo la risposta di Israele al massacro del 7 ottobre “sproporzionata”. Apriti cielo! L’Ambasciatore ha subito vergato una nota scritta di biasimo verso il porporato (che va ricordato ha il rango e le funzioni di Primo Ministro pontificio) affermando che i cittadini di Gaza hanno partecipato attivamente all’invasione del 7 ottobre e che la dichiarazione di Parolin era “deplorevole”. La reazione della Santa Sede è stata ferma e composta, sottolineando che il pensiero del Cardinale corrispondeva a quanto già affermato da Edith Bruck, ebrea sopravvissuta ad Auschwitz e firmataria di un appello agli ebrei italiani che bisogna dire basta alla diffusione di slogan e luoghi comuni e che la politica di Netanyahu ha danneggiato tutto l’ebraismo nel mondo.

Quanto sta accadendo a Gaza è insopportabile per la coscienza umana e Netanyahu pur di restare al potere calpesta trentamila cadaveri di vecchi donne e bambini colpevoli unicamente di essere palestinesi, nati in quella prigione e viola impunemente le convenzioni di Ginevra sulla protezione degli ospedali e della Croce Rossa o equivalente. Per lo sconcerto generale il diplomatico israeliano si è reso conto di aver offeso il Cardinale presso cui è accreditato ed ha fatto una meschina retromarcia addossando la responsabilità agli organi di informazione che avrebbero male tradotto in italiano il suo comunicato, redatto in inglese, in cui era scritto “regrettable”. Quindi qualificava la dichiarazione di Parolin come “sfortunata” e non “deplorevole”. Peccato per lui che la traduzione dall’inglese di “regrettable” sia proprio deplorevole. Insomma una figura, quella dell’Ambasciatore, veramente “regrettable”, cioè deplorevole per chi dovrebbe fare un cauto uso delle parole soprattutto verso le autorità che lo ospitano.

L’AUTORE

Torquato Cardilli – Laureato in Lingue e civiltà orientali e in Scienze politiche per l’Oriente. E’ stato Ambasciatore d’Italia in Albania, Tanzania, Arabia Saudita ed Angola. Ha redatto oltre 300 articoli di carattere politico ed economico pubblicati in Italia e all’estero da varie testate ed agenzie di stampa.