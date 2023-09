Per Camillo Piscitelli, giovane imprenditore romano, il futuro è adesso. Perchè non abbiamo altro tempo per la savaguardia del nostro pianeta e le azioni da mettere in atto non possono essere rinviate.

Ecco perchè, nel 2017, a soli 23 anni, Camillo fonda Hurba Scooter, azienda che produce scooter 100% elettrici, a zero emissioni, con la particolare caratteristica di essere dotati di una batteria estraibile. Praticamente, quando è scarica, è possibile estrarla, portarla a casa e ricaricarla come un cellulare.

Dopo aver conseguito la laurea in Lingue Orientali e dopo il suo anno di specializzazione all’Università di Pechino, Camillo è rimasto affascinato dagli scooter elettrici utilizzati dalla quasi totalità dei cinesi, e così, tornato in Italia, ha messo in piedi Hurba.

E sono queste le storie che amo raccontare, perchè sono il simbolo di una Italia fatta di ingegno, passione, tenacia e spirito di avventura.

Importando tutta una serie di know-how “made in China” per fonderli con lo stile e la ricerca di qualità nostrani, Camillo è riuscito a realizzare un sogno lungo 10.000 km che va da Shangai, dove vengono prodotti i mezzi, al nostro Paese, in cui avviene parte del l’assemblaggio.

Pensate che Forbes ha nominato Camillo tra i migliori Under 30 del nostro paese, e così da grande curioso quale sono, ho voluto conoscerlo. Ci siamo visti a Genova qualche giorno fa e ho potuto anche provare gli scooter che produce.

Che l’entusiasmo, l’imprenditorialità e lo spirito di Camillo siano di esempio a chi ha la capacità di vedere l’invisibile, perchè se si riesce a vedere l’invisibile, è possibile ottenere l’impossibile!

Siamo le menti migliori del mondo: inventori, ingegneri, fisici, scienziati, medici, artisti che devono essere valorizzati e sostenuti.

Solo mettendo insieme grandi intelligenze possiamo realizzare cose straordinarie!