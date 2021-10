Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha fissato un obiettivo concreto per il settore automotive, ovvero che i paesi sviluppati smettano di produrre veicoli a combustione entro il 2035 (i paesi in via di sviluppo con un margine fino al 2040).

In apertura di una conferenza sul trasporto sostenibile che si sta tenendo a Pechino, António Guterres, ha criticato le potenze mondiali per non aver fatto abbastanza per rendere il settore dei trasporti più pulito e più verde, e sottolineato che i paesi di tutto il mondo devono elaborare strategie più ambiziose e aggressive per ridurre le emissioni di carbonio dal settore dei trasporti.

Diversi paesi in Europa e in Asia hanno già adottato strategie per eliminare gradualmente i veicoli che funzionano con motori a combustione interna alimentati a combustibili fossili. Le norme più severe sulle emissioni e le scadenze per eliminare gradualmente i veicoli ICE (Internal Combustion Engine vehicles) stanno aumentando la domanda e le vendite di veicoli elettrici in tutto il mondo.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha anche proposto che i governi di tutto il mondo incentivino opzioni di trasporto pulite attraverso standard e tasse per promuovere una mobilità più verde: “Politiche di trasporto che promuovono biciclette e pedoni nelle aree urbane dei paesi sviluppati possono aiutare a combattere il cambiamento climatico e l’inquinamento e migliorare la salute”.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, settore che, insieme all’aviazione internazionale, viene escluso dai piani di riduzione delle emissioni che i Paesi stanno presentando, Guterres ha sollecitato che tutti siano “a emissioni zero” nel 2050. Inoltre, “le aziende devono iniziare a utilizzare combustibili sostenibili per aviazione ora, al fine di ridurre le emissioni di carbonio per passeggero del 65% entro il 2050″.

Al momento, una dozzina di paesi europei ha ufficialmente stabilito la fine dei motori a combustione, secondo l’ultimo conteggio dell‘International Council for Clean Transport (ICCT). La Norvegia è il paese più avanzato in questo campo, porrà il veto alle nuove immatricolazioni di auto e furgoni a combustione a partire dal 2025, praticamente ora! Nel nostro paese tra il 2030 e il 2040, secondo alcune dichiarazioni del Ministro Giovannini.

Guterres ha inoltre aggiunto che l’onere non spetta solo ai governi ma anche ad altre parti interessate: aziende e consumatori.

Facciamo anche noi la nostra parte, scegliendo una mobilità pulita. Ne gioverà il pianeta e la nostra salute.