di Beppe Grillo – In Calabria assistiamo ancora una volta a un disastro ambientale: persone che scaricano tonnellate di rifiuti sulla riva dei fiumi, alla luce del sole.

Voglio rilanciare una proposta riguardo l’Eni; invece di estrarre il gas davanti alle coste della Palestina, bisognerebbe che l’Eni si prendesse carico di tutti i rifiuti da Roma in giù, rifiuti di 10 milioni di persone da cui trarre il biogas. Eni ha la tecnologia, i soldi, l’intelligence e tutti i mezzi per poterlo fare. Toglierebbe almeno l’80% di traffico illecito alla mafia e alla ‘ndrangheta.

E questa era un’ idea che avevo proposto al precedente Governo… ed erano tutti entusiasti, si era anche parlato di fare una società ad hoc con a capo dei professionisti straordinari, ma poi, come avviene sempre in questo paese, è passato tutto in cavalleria.

L’Eni può farlo e deve farlo, non deve buttarsi sul business dei pannelli solari o avere questa anima “sanremese”, solo così potrà ritrovare un equilibrio nell’opinione pubblica.