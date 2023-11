di Gianluca Riccio – Sbaglio se dico che è l’equivalente delle ibride per l’e-bike? Pi-Pop si distingue per la sua capacità di fare a meno delle tradizionali batterie al litio. Ideata da Adrien Lelièvre, questa bicicletta sfrutta un supercondensatore che si ricarica attraverso la pedalata e la frenata rigenerativa. Un approccio innovativo che potrebbe influenzare positivamente il futuro della mobilità urbana e dell’energia sostenibile.

La Pi-Pop non è solo un’idea visionaria, ma una realtà tangibile che si inserisce nel mercato delle e-bike con un obiettivo chiaro: sostenibilità e praticità. Con un telaio unisex adatto alla città e una sospensione anteriore che ammortizza ogni asperità urbana, questa bicicletta è pronta a trasformare ogni viaggio in un’esperienza piacevole e rispettosa dell’ambiente.

a vera rivoluzione della Pi-Pop risiede nel suo cuore pulsante: il supercondensatore. Questo componente, a differenza delle batterie al litio, non richiede metalli rari come cobalto o litio, la cui estrazione solleva questioni etiche e ambientali significative. E, come detto, non richiede ricarica.

Il supercondensatore della Pi-Pop ha una durata stimata tra i 10 e i 15 anni, superando di gran lunga la vita media di una batteria al litio, che si attesta tra i 3 e i 5 anni.

Il motore Aikema Electric Drive Systems che equipaggia la Pi-Pop è un esempio di ingegneria leggera ed efficiente. Insieme al cambio Shimano Tourney a sette velocità e ai freni a disco Tektro, questa e-bike offre un’esperienza di guida fluida e reattiva, ideale per l’ambiente urbano. Il design step-through del telaio facilita l’accesso, rendendo la Pi-Pop adatta a un vasto pubblico di ciclisti.

E i costi? È un mio parere, non sono esperto del settore: forse prezzo è un po’ alto. Con un prezzo di €2,450 la Pi-Pop è un investimento iniziale che si ammortizza nel tempo, non solo in termini economici ma anche ambientali.

L’arrivo della Pi-Pop sul mercato solleva interrogativi interessanti sul futuro delle e-bike e della mobilità sostenibile in generale. Questa innovazione potrebbe spingere altri produttori a esplorare alternative alle batterie tradizionali, riducendo la dipendenza da metalli rari e migliorando l’etica della produzione.

La Pi-Pop rappresenta un passo avanti verso un futuro in cui la tecnologia e la sostenibilità vanno di pari passo. È un esempio di come l’innovazione possa guidare non solo il progresso tecnologico ma anche un cambiamento positivo nella società. Con la sua capacità di ricarica in movimento, questa e-bike ci invita a riconsiderare il nostro rapporto con l’energia e la mobilità, aprendo la strada a un domani più verde e accessibile a tutti.

L’AUTORE

Gianluca Riccio, classe 1975, è direttore creativo di un’agenzia pubblicitaria, copywriter, giornalista e divulgatore. Fa parte della World Future Society, associazione internazionale di futurologia e di H+, Network dei Transumanisti Italiani. Dal 2006 dirige Futuroprossimo.it, una risorsa italiana sul futuro.