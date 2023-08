La Cina raccoglie i frutti del suo impegno nel ventennio passato, costruendo le basi per posizionarsi come la principale superpotenza scientifica e tecnologica del mondo, stabilendo un vantaggio a volte sbalorditivo nella ricerca ad alto impatto nella maggior parte dei settori tecnologici critici ed emergenti.

Secondo un rapporto dell’Australian Sciences Policy Institute (ASPI) , la Cina guida la competizione tecnologica mondiale ed è davanti agli Stati Uniti in 37 delle 44 tecnologie cosiddette “critiche” individuate dall’ASPI. Tra queste: comunicazioni in radiofrequenza (5G, 6G), idrogeno, batterie elettriche, nanomateriali, rivestimenti avanzati, supercondensatori, tecnologie aeronautiche ipersoniche… In otto di essi, la possibilità che la Cina ne abbia il monopolio è considerato alto.

Anche se questo studio si basa sulle innovazioni tecnologiche e non sulla loro commercializzazione, è chiaro che i decenni precedenti hanno dato i loro frutti. Ciò ha comportato, per le aziende occidentali, un calo dei mercati internazionali. L’eolico, il ferroviario o l’aeronautica sono esempi degni di nota: dopo i trasferimenti di tecnologia in Cina, le aziende occidentali in questi settori sono state fortemente messe in discussione, addirittura superate dalle aziende cinesi. Nei mercati emergenti, la crescita cinese è spettacolare. L’esempio più comune sono i veicoli elettrici. In questo campo, la Cina ha rappresentato il 60% del mercato mondiale nel 2022.

Più in generale, in tema di innovazione e tecnologie emergenti, l’analisi dei depositi di brevetti dà un’idea dell’attività. Secondo l’ Ufficio mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), la Cina è di gran lunga avanti rispetto ad altri paesi per quanto riguarda i depositi di brevetti:

La Cina si concentra principalmente sui settori dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’elettronica. Oggi, Huawei è il più grande richiedente di brevetti del mondo, molto più avanti di Samsung.

WIPO pubblica anche il “Global Innovation Index” , basato su 80 parametri, integrando l’ambiente politico, le normative, la formazione, le infrastrutture, i mercati finanziari, ecc. oltre alle innovazioni stesse. La Cina si colloca all’11° posto (progredendo ogni anno), con risultati ad alte prestazioni sui criteri chiave: 1° posto nella classifica PISA che confronta le performance dei sistemi educativi, 2° posto per il numero di distretti tecnologici e 3° posto posto per Spese in ricerca e sviluppo finanziate dalle imprese.

La rivista Nature ha pubblicato un indicatore che aggrega i dati delle 82 maggiori riviste scientifiche del mondo . Permette di classificare le organizzazioni di ricerca su scala globale. L’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) è prima davanti ad Harvard, alla Max Planck Society e al CNR. Con più di 60.000 ricercatori, rappresenta il doppio del CNR, che è stata a lungo la più grande organizzazione di ricerca del mondo. Le sue spese per la scienza e la tecnologia ammontano a quasi 5 miliardi di dollari (il CNR ha un budget di 4,4 miliardi di dollari).

A livello individuale, vale a dire a livello di ricercatori, la Cina ha puntato a lungo sul reclutamento dei migliori al mondo, prima di consentire gradualmente a una nuova generazione di brillare sulla scena internazionale.

Oggi i ricercatori cinesi si posizionano sempre meglio nelle classifiche internazionali. A livello di istituti di istruzione superiore e di ricerca, le classifiche internazionali mostrano una svolta in Cina. Ad esempio, ci sono 16 istituzioni cinesi tra le prime 25 nella classifica Leiden , che classifica le università in base al numero di pubblicazioni scientifiche dei loro ricercatori, sulla base sia quantitativa (numero totale di pubblicazioni scientifiche) che qualitativa (solo pubblicazioni nel Top 10% delle riviste più votate).

Complessivamente, la Cina appare oggi come un Paese con proprie capacità di ricerca e innovazione, in grado di competere con i migliori al mondo, se non di superarli.

Un paese cui rivolgere lo sguardo con curiosità, rispetto e attenzione.

I dati riportati sono estratti dalla ricerca di Stefan Aymard, Ingegnere ricercatore, Università di La Rochelle, pubblicati su The Conversation