L’Università di Padova è sempre stata all’avanguardia nel campo dell’ingegneria informatica. Ora, l’Ateneo ha dato il via ad uno dei più importanti progetti europei di tele-inclusione, il Bo-BOT Project , un nuovo servizio di visita guidata inclusiva, a disposizione dei visitatori, con l’utilizzo di Robot per la telepresenza, dotati di telecamera grandangolare ad alta definizione (4K) e di un sistema di movimento su ruote facilmente governabile attraverso apposita applicazione.

Pur rimanendo nella propria abitazione, nella propria classe, o semplicemente connessi da smartphone o PC in qualsiasi parte del mondo, è possibile partecipare ad una visita guidata e interagire con la guida grazie ad un robot.

I Bo-BOT saranno usati da subito per le visite guidate a Palazzo Bo e, successivamente, anche per quelle a Palazzo Liviano, in Sala dei Giganti e per i vari Musei dell’Ateneo.

Da anni l’Università di Padova investe nella costruzione di contesti inclusivi e accessibili in una logica di uguaglianza e nel rispetto delle differenze. Lo stesso motto dell’Università di Padova “Universa Universis Patavina Libertas” ne indica il carattere pluralistico e l’indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione.

La tecnologia permette al visitatore “virtuale” di effettuare un tour guidato degli spazi oggetto di visita, consentendogli di seguire il percorso da remoto per il tramite di un robot che, pilotato da personale esperto, segue la guida e percorre gli ambienti in vece del turista virtuale.

Di seguito tutte le informazioni per poter partecipare:

Giorni e orari di visite Le visite con supporto robotico sono prenotabili dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.30-16.30. Prenotazione obbligatoria: tel. 0498273939, attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17,

[email protected] email: Prezzi e vendita biglietti:

Dal 18 ottobre al 31 dicembre 2021 la fruizione di questo servizio è gratuita. In questa fase di attivazione del nuovo servizio i tour con supporto robotico sono rivolti a gruppi classe che vogliano effettuare una loro visita guidata seguendo dalla LIM della scuola, a ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali e a ospiti con disabilità o vulnerabilità delle associazioni del terzo settore. Percorsi di visita