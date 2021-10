Emanuele Zanin 46 anni e Jagdeep Singh 42 anni, operai.

Leonardo Perna, 72 anni, titolare di un’officina meccanica.

Giuseppe Costantino, autotrasportatore di 52 anni.

Valeriano Bottero, operaio di 52 anni.

Massimo Malfatti, imprenditore agricolo di 54 anni.

Pietro Vittoria, operaio di 47 anni.

Benito Branca, operaio di 42 anni.

Fabrizio Pietropaoli, operaio di 47 anni.

Andreas Prossliner, agricoltore di 59 anni.

Un operaio schiacciato sotto ad un camion a Cologna Veneta (notizia di poco fa).

11 morti sul lavoro negli ultimi 2 giorni. Persone e non numeri, che avevano degli affetti, che avevano degli hobby, che avevano una vita. Oramai é una strage quotidiana di lavoratori. Ci vogliono provvedimenti immediati (subito, non entro la prossima settimana) da parte del governo, per fermare questo triste bollettino di guerra sul lavoro, che non fa solo morti, rovina famiglie e rende tanti giovani orfani e soli.

Il governo faccia presto.

Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Barberino Tavarnelle (FI) [email protected]