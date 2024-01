L’utilizzo del legno per l’energia eolica è il futuro. A crederci fermamente è la start-up svedese Modvion, che ha appena costruito e avviato a fine dicembre la turbina in legno più alta del mondo.

Il generatore da 2 megawatt della turbina, alta 150 metri, ha appena iniziato a fornire elettricità alla rete svedese, fornendo energia a circa 400 case nella città di Skara, non lontano da Göteborg.

L’energia eolica è una delle fonti energetiche più economiche oggi disponibili e una delle opzioni più sostenibili. Tuttavia, ha un prezzo. La maggior parte delle turbine sono costruite in acciaio, che ha un elevato impatto ambientale. Turbine più potenti richiedono torri più grandi, aumentando così la domanda di questo metallo pesante. Nel tentativo di superare questo problema, Modvion ha così realizzato questa prima grande turbina.

La sua struttura può essere realizzata in loco in sette sezioni per un totale di 28 moduli. Questa modularità rende la torre più facile da trasportare su strada e via mare, a differenza delle tradizionali torri in acciaio che possono essere pesanti e scomode da spostare.

Le pareti della torre della turbina sono realizzate con 144 strati di legno lamellare impiallacciato di 3 millimetri di spessore che sono stati incollati e compressi insieme. Il legno proveniva da circa 200 abeti rossi, la stessa specie utilizzata per gli alberi di Natale, tutti coltivati ​​in modo sostenibile.

“È la nostra ricetta segreta”, ha detto alla BBC David Olivegren, co-fondatore di Modvion, ex architetto e costruttore di barche. “Legno e colla sono la combinazione perfetta, lo sappiamo da centinaia di anni. E poiché l’uso del legno è più leggero [dell’acciaio] è possibile costruire turbine più alte con meno materiale”, ha aggiunto.

Modvion ritiene che questo proof-of-concept abbia un grande potenziale e sarà ancora più audace in futuro. Entro il 2027, l’azienda vuole creare 100 torri di legno ogni anno, magari su scala molto più grande di quella attuale. “L’altezza potenziale di una torre di legno è di 1.500 metri. 150 metri sembra un buon punto di partenza”, afferma Modvion sul proprio sito web.