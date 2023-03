Tieni i tuoi amici vicini e i dipendenti più vicini. Questo sembra essere l’ultimo mantra di Elon Musk, che sta progettando di costruire un’intera città in cui vivranno i lavoratori delle sue aziende.

Il CEO di Twitter ha già completato l’acquisto di circa 1416 ettari di terreno in un’area dello stato del Texas dove potrebbe iniziare la costruzione del progetto ” Snailbrook “, il nome della futura città. Sebbene non vi sia alcuna conferma ufficiale, si prevede che le case, le strade e altri spazi inizieranno ad essere costruite nei prossimi mesi o anni.

Lo stesso Musk ha definito questo possibile progetto una “texas utopia”. Nei suoi incontri con proprietari terrieri e agenti immobiliari, Musk ha descritto la sua visione come una comunità sulle rive del fiume Colorado dove i suoi dipendenti potranno vivere e lavorare.

La conferma sul progetto è arrivata dal The Wall Street Journal che ha rivelato in un rapporto pubblicato la scorsa settimana che il magnate aspira a costruire la sua utopia per i dipendenti di SpaceX e The Boring Company, due delle sue società, alla periferia di Austin, Texas.

Attualmente c’è già un gruppo di case modulari, stando alle foto di Facebook.

Sebbene le case e gli spazi saranno destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, le case non saranno loro date gratuitamente per facilitarne il trasferimento. Ogni persona che verrà a vivere a Snailbrook dovrà pagare un canone di affitto di circa 800 dollari al mese per un appartamento con 2 o 3 camere da letto.

Secondo il Wall Street Journal, questo prezzo sarebbe inferiore ai potenziali 2.200 dollari che sarebbero costretti a pagare per una casa con un numero simile di stanze. E’ anche indicato che in caso di licenziamento, sia l’occupante che i suoi familiari avranno un periodo di 30 giorni per liberare la casa.

Musk è arrivato in Texas due anni fa, abbandonando la California per “eccesso di regolamentazione, eccesso di contenziosi e sovratassazione”. L’anno scorso, Tesla ha aperto un nuovo impianto di produzione ad Austin. Space X e Boring sono presenti in Texas. Boring è anche in trattativa con Austin sulla possibilità di costruire tunnel in città, secondo un rapporto della CNN.

Lo stato del Texas ha meno leggi urbanistiche e requisiti ambientali e di lavoro nonchè vaste aree di terra che sono regolamentate in modo approssimativo. A differenza della California, non ha imposte sul reddito delle società o imposte sul reddito o sulle plusvalenze sulle persone fisiche.

Staremo quindi a vedere i reali piani del magnate.