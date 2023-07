Per la rubrica “Cose Preziose” condivido con voi il libro del nostro instancabile Gianni Girotto intitolato “Io voglio parlare di energia!”, un lavoro su tutto il lavoro svolto durante il suo mandato e su quello che resta ancora da fare per il bene della collettività per un futuro davvero green. Potete scaricare il libro gratuitamente qui.

Attraverso il racconto di quasi dieci anni di attività come parlamentare al Senato, Gianni Pietro Girotto illustra le sfide per ripensare le politiche industriali del nostro Paese in chiave green.

Il titolo rimanda al cuore dell’attività politica di Girotto, ovvero la promozione delle fonti di energia rinnovabile e dell’efficienza energetica, forte dell’idea che il prezzo finale dell’energia per i consumatori (famiglie o imprese che siano) rappresenti il fulcro da cui dipende tutto il resto. Energia abbondante e a basso costo, infatti, significa un enorme potenziale positivo di progresso. Energia scarsa e costosa, invece, è ovviamente l’esatto contrario.

Il volume, offerto in formato digitale e in modalità totalmente gratuita attraverso la piattaforma FreeBook di Edizioni Ambiente, presenta i casi con precisione e allo stesso tempo con un linguaggio chiaro. Il tutto mettendo a disposizione del lettore numerosi link a contenuti esterni, per approfondire e verificare le fonti delle notizie e dei dati riportati.

“Io voglio parlare di energia!” si aggiunge alla puntuale attività di informazione e divulgazione che l’autore ha portato avanti negli anni attraverso il blog personale “Tracce“.

Il libro è disponibile gratuitamente in forma digitale (cliccando qui), ed è arricchito da numerosissimi link che possono consentire al lettore più curioso di approfondire o verificare determinate notizie.

Buona lettura!