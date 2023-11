Alcuni spot anti-consumo realizzati da Ademe, l’agenzia della transizione ecologica del governo Francese, stanno facendo infuriare associazioni di commercianti in Francia.

Nelle pubblicità, realizzate da Havs Paris, si invitano i consumatori a non comprare per salvaguardare il nostro pianeta. Dopo gli spot di marzo scorso, improntati sulla sobrietà energetica, questi appena usciti puntano il dito sul consumismo eccessivo.

In uno dei tanti, (visionabili qui, in francese) si vede un commesso in un negozio di elettrodomestici che si presenta come “de-venditore”, sconsigliando l’acquisto di una lavatrice alla Signora che gli chiede informazioni: ”Le consiglio di non comprarla, abbiamo il nostro servizio di riparazione”

In un altro un uomo tiene in mano due polo in saldo e le misura, perplesso. Chiama un venditore. “Quale prenderesti?”, domanda. “Onestamente? Né l’uno né l’altro”, risponde l’uomo, che indossa sempre il distintivo di “de-venditore”.

Il Ministro della Transizione Ecologica francese, Christophe Béchu, nonostante le proteste da parte delle associazioni dei commercianti, si è rifiutato di ritirare gli spot, sostenendo la loro trasmissione. “Che lo 0,2% del tempo di trasmissione pubblicitaria sia dedicato a chiedersi se tutti gli acquisti siano utili, francamente, date le sfide della transizione ecologica, non sembra irragionevole”, ha sostenuto su France Inter. “Avremmo dovuto prendere di mira le piattaforme di vendita online piuttosto che i negozi reali con lo stesso messaggio”, ha ammesso.