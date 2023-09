Se nel nostro paese il Governo ci ha riportato indietro al Medioevo, classificando il CBD come stupefacente, oltreoceano si viaggia verso il futuro. L’ amministrazione Biden punta ad allentare le restrizioni sulla cannabis, e ne raccomanda una ‘riclassificazione’ in modo che non sia più considerata una sostanza ad alto rischio.

Il Dipartimento della Salute (HHS) ha inviato alla Dea, la Drug Enforcement Administration, una proposta per riclassificare la cannabis dalla tabella I alla III della legge federale sulle droghe, ovvero spostarla dall’elenco ad alto rischio d’abuso e senza possibilità d’uso a quello delle sostanze che possono portare a una dipendenza fisica moderata o bassa.

Dagli anni ’70, la cannabis è stata elencata insieme all’eroina e all’LSD come droghe della Tabella I, o sostanze che secondo le autorità non hanno un uso medico accettato e hanno un alto potenziale di abuso. Oggi, la cannabis è rimasta in questa categoria, posizionandosi più in alto del fentanil, della cocaina e della metanfetamina (!).

La DEA prenderà in considerazione la possibilità di trasformare la cannabis in un farmaco della Tabella III, insieme alla ketamina, agli steroidi anabolizzanti e al testosterone, come sostanza che ha un potenziale da moderato a basso di dipendenza fisica o psicologica.

Attualmente, la cannabis è legale in 39 stati americani a livello medico e in 23 stati a livello ricreativo.

Nell’ambito del processo di raccomandazione, il Dipartimento della Salute statunitense (HHS) ha condotto una valutazione scientifica e medica che aiuterà le autorità a giungere a una decisione finale sulla questione. “È probabile che una decisione arrivi prima delle elezioni presidenziali del 2024″, ha dichiarato l’analista di Fortune Roth MKM Scott “Storicamente, la DEA non è mai andata contro una raccomandazione di programmazione dell’HHS”, ha aggiunto.

La DEA prenderà quindi in considerazione la riclassificazione della cannabis in base a tre criteri: il suo potenziale di abuso, il suo potenziale per uso medico e la misura in cui è pericolosa o crea dipendenza.

Staremo a vedere, certamente è un segnale di grandissima rilevanza.