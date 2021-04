12 aprile 1961 – 12 aprile 2021. 60 anni dal primo viaggio dell’uomo nello spazio.

Se oggi si parla di guardare a Marte o alla Luna come mete molto più vicine non possiamo non ricordarci di lui, Jurij Gagarin, cosmonauta sovietico, figlio di un falegname e di una contadina, che per primo si avventurò nello spazio.

Sono Gagarin, il figlio della terra di Evgenij Aleksandrovič Evtušenko

Io sono Gagarin.

Per primo ho volato,

e voi volaste dopo di me.

Sono stato donato

per sempre al cielo, dalla terra,

come il figlio dell’umanità.

In quell’aprile

i volti delle stelle, che gelavano senza carezze,

coperte di muschio e di ruggine,

si riscaldarono

per le lentiggini rossigne di Smolensk

salite al cielo.

Ma le lentiggini sono tramontate.

Quanto mi è terribile

non restare che un bronzo, che un’ombra,

non poter carezzare né l’erba, né un bambino,

né far scricchiolare il cancelletto d’un giardino.

Da sotto la nera cicatrice del timbro postale

vi sorrido io

con il sorriso ch’è volato via.

Ma osservate bene cartoline e francobolli

e capirete subito:

per l’eternità

io sono in volo.

Mi applaudivano le mani dell’intera umanità.

La gloria tentava di sedurmi,

ma no, non c’è riuscita.

Sulla tetra mi sono schiantato,

quella che per primo ho visto tanto piccola,

e la terra non me l’ha perdonata.

Ma io perdono la terra,

sono figlio suo, in spirito e carne,

e per i secoli prometto

di continuare il mio volo

al di sopra al di sopra dei bombardamenti,

delle tele-radiomenzogne,

che la stringono con le loro volute,

al di sopra delle donnaccole che baldanzosamente

ballano lo streep-tease

per i soldati nel Vietnam,

al di sopra della tonsura

del frate

che vorrebbe volare, ma è imbarazzato dalla sottana,

al di sopra della censura

che nella sua tonacaccia, inghiottì in Spagna le ali dei poeti…

C’è chi

è in volo

nel simun vorticoso di stelle.

C’è chi

si dibatte

nella palude da se stesso voluta.

Uomini, o uomini

ingenui spacconi,

pensate: non vi fa paura

alzarvi dal Capo che porta il nome dell’uomo che avete ucciso?

Vergognatevi di questo baccano da mercato!

Voi siete gelosi,

rapaci,

vendicativi.

Come potete cadere tanto in basso se volate tanto in alto?!

Io sono Gagarin, figlio della Terra,

figlio dell’umanità:

sono russo, greco e bulgaro,

australiano e finlandese.

Vi incarno tutti

col mio slancio verso i cieli.

Il mio nome è casuale,

ma io non sono stato per caso.

Mentre la terra s’insozzava

di vanità e di peccato,

il mio nome cambiava,

ma l’anima no.

Mi chiamavano Icaro.

Giacqui nella polvere, nella cenere.

Mi aveva spinto verso il sole

il buio della terra.

La cera si sciolse, spargendosi qua e là.

Caddi senza salvezza,

ma un pizzico di sole

rimase stretto nella mia mano.

Mi chiamarono servo.

La rabbia mi pesava sulla schiena

mentre, ritmando il tempo con le mani e coi piedi,

danzavano sul mio corpo.

Io caddi sotto le bastonate,

ma, maledicendo la servitù,

mi costruii delle ali coi bastoni

dei miei torturatori!

Ad Odessa fui Utockin.

Fece uno scarto il duca,

quando al di sopra dei suoi pantaloncini a piffero

si levò un cavallo volante.

Sotto il nome di Nesterov

girando sopra la terra,

feci innamorare la luna

col mio giro della morte.

La morte fischiava sulle ali.

È una virtù disprezzarla

e con Gastello imberbe

mi gettai in volo sul nemico.

E le ali temerarie

ardendo come un rogo, hanno protetto,

voi che foste allora ragazzi,

Aldrin, Collins, Armstrong.

E, sicuro della speranza

che gli uomini sono un’unica famiglia,

dell’equipaggio di Apollo

invisibile io ero.

Mangiammo dai tubetti,

avremmo brindato in viaggio

come sull’Elba,

ci abbracciammo sulla Galassia.

Il lavoro procedeva senza scherzi.

Era in gioco la vita

e con lo stivale di Armstrong

io scesi sulla Luna

Un ringraziamento particolare a Danilo Della Valle