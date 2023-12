UBI4ALL, un’organizzazione pionieristica impegnata a far progredire la proposta del reddito di base incondizionato (UBI) in tutto il mondo, ora è entusiasta di annunciare la quinta lotteria dell’iniziativa UBI4ALL. Infatti il 17 dicembre 2023, UBI4ALL assegnerà un’ulteriore reddito di base di 9.600 euro all’anno (800 euro al mese) a un fortunato destinatario.

L’Iniziativa segna una tappa significativa nella missione di UBI4ALL di promuovere la libertà e la sicurezza di tutti. L’organizzazione ha già condotto con successo quattro lotterie UBI in Europa, facendo una differenza tangibile nella vita delle persone che sono riuscte a vincere la lotteria.

Come funziona? UBI4ALL mette in palio un Reddito di Base Incondizionato (UBI) di 800€ al mese per la durata di un anno. Ogni persona che vince riceve un bonifico mensile direttamente sul proprio conto corrente per la durata di un anno, ricevendo in totale 9600€. L’iscrizione alla lotteria è gratuita. Ogni persona di età minima 16 anni può iscriversi alla lotteria. L’estrazione del numero di lotto verrà mostrata al pubblico tramite live streaming o modalità simili.

La lotteria per il reddito di base è finanziata solo tramite donazioni libere e volontarie! Molti, i cosiddetti “castori” sono dei donatori mensili che sostengono l’iniziativa con quote di denaro donate liberamente. Tutti i membri del team lavorano a titolo onorifico, senza ricevere uno stipendio per il loro lavoro. Le donazioni vengono suddivise in due fondi. La maggior parte delle donazioni confluisce nel reddito di base che viene messo in palio. La parte restante delle donazioni serve a coprire i costi, come gli strumenti informatici e le spese di spedizione, le spese bancarie e di pagamento, le spese legali e altre ancora. In sostanza, attraverso un crowdfunding, appena sarà raggiunta la cifra di 9600 euro, sarà avviata una estrazione che assegnerà, casualmente, a chi si sarà iscritto a partecipare, un reddito di base di 800 euro al mese per un anno. In maniera incondizionata. Il progetto è finanziato al 100% con il crowdfunding.

“Siamo felici di avere un’altra opportunità per uno dei nostri quasi 40.000 sostenitori di sperimentare il Reddito di Base per un anno”, ha dichiarato il fondatore Helwig Fenner. “Siamo grati per il sostegno dei nostri Castori UBI, che rendono possibile questo importante passo avanti. Questa iniziativa non riguarda solo il sostegno finanziario ma soprattutto l’idea del Reddito di Base, cioè la responsabilizzazione degli individui, promuovere l’innovazione e immaginare un futuro più equo per tutti”.

Con questo annuncio, UBI4ALL mira a ottenere maggiore attenzione, registrazioni e sostegno.

Dettagli principali di UBI4ALL :

– Importo del premio:9.600 euro all’anno (800 euro al mese, indipendentemente dal Paese).

– Ammissibilità: Aperto a persone di tutto il mondo di età pari o superiore a 16 anni.

– Come partecipare: Visitare il sito web di UBI4ALL: https://www.ubi4all.org/