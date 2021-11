Sabato 20 e domenica 31 novembre, in occasione della Festa dell’Albero torna Alberi per il Futuro, l’iniziativa trasversale e senza bandiere politiche di parte, dedicata alla forestazione urbana nelle nostre città. Nata nel 2015 tramite attivisti del Movimento 5 Stelle e con il contributo di Gianroberto Casaleggio, in sei anni ha permesso di piantare circa 110.000 alberi e arbusti in oltre 250 città. Di questi 50.000 nel solo Comune di Torino grazie all’opera della Giunta di Chiara Appendino.

Sono tante le città italiane, da Nord a Sud, protagoniste dell’evento, con la partecipazione di cittadini e attivisti. Oltre che dal MoVimento, le iniziative sono promosse da amministrazioni comunali e da varie associazioni. Domenica a Pomezia (alle porte di Roma) Ilaria Fontana, sottosegretaria alla Transizione Ecologica, assieme a cittadini e amministratori locali, parteciperà alle attività di piantumazine di 50 nuovi alberi. Stesso programma anche ad Assisi, Milano, Reggio Emilia, Rubiera (Reggio Emilia), Treviso, Matera, Bastia Umbra (Perugia), Santeramo in Colle (Bari), Volla (Napoli) e Veronella (Verona). A Pantelleria (Trapani) l’amministrazione 5 stelle distribuirà gratuitamente alberi ai cittadini, ripetendo il successo di iniziative passate.

Questa iniziativa di partecipazione ambientale diretta, dove sono gli stessi cittadini a mettere a dimora gli alberi nelle loro città seguendo poi un percorso di manutenzione che dura almeno due anni, ha fatto da apripista a tante altre in Italia. Ricordiamo che nel PNRR sono stati stanziati 330 milioni di euro per progetti di forestazione urbana da realizzare nei prossimi anni.