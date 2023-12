Le navi potrebbero essere trasformate in generatori di energia rinnovabile con l’installazione di dispositivi che catturano l’energia delle onde.

In un articolo pubblicato sulla rivista Renewable Energy, un team di ricercatori cinesi dello Shanghai Ship and Shipping Research Institute ha proposto un nuovo dispositivo che potrebbe aiutare a decarbonizzare uno dei settori più affamati di energia al mondo che è una fonte significativa di emissioni. Si stima che le emissioni delle navi siano tra il 4% ed il 5% del totale globale.

“L’oceano sta guadagnando sempre più attenzione come mezzo per affrontare la crisi energetica globale e mitigare i cambiamenti climatici”, hanno affermato i ricercatori. “L’energia delle onde ha il potenziale per fornire una notevole quantità di energia pulita e sostenibile”, che potrebbe essere immagazzinata e utilizzata per soddisfare i requisiti di elettricità di bordo.

I ricercatori hanno inventato un sistema di oscillatori posizionati sottocoperta del cargo, per preservare lo spazio di carico. Il sistema è costituito da un telaio che è fissato saldamente alla nave sia in alto che in basso. Un oscillatore è attaccato a questa struttura e si muove su e giù a barre di scorrimento quando la nave si sposta da un lato all’altro. Una molla e un cilindro idraulico si trovano nella parte inferiore dell’oscillatore e l’energia meccanica viene trasformata in energia elettrica utilizzandola per azionare un generatore idraulico.

Posizionando il sistema all’interno della nave, il team ha detto che non avrebbe “nessun effetto significativamente negativo sulle prestazioni della tenuta marittima della nave” e aiuterebbe a preservare lo spazio sul ponte.

Si “capitalizza anche l’energia cinetica prodotta dalla nave che naviga e oscilla generando energia elettrica sotto onde multidirezionali”. Il team ha scoperto che il dispositivo potrebbe catturare il 91% dell’energia offerta in condizioni di onde ideali.