Di seguito un estratto dell’incontro tra il pacifista palestinese Aziz Abu Sarah e il pacifista israeliano Maoz Inon a cura di Ted. Aziz Abu Sarah e Maoz Inon discutono delle incommensurabili tragedie che hanno vissuto crescendo nella regione e di come scelgano la riconciliazione piuttosto che la vendetta, ancora e ancora. Con una forte convinzione in un futuro migliore, parlano di conflitto, sicurezza, ricerca di valori condivisi e di come stanno costruendo una coalizione di cittadini israeliani e palestinesi intenti a creare un percorso verso la speranza e la pace.

Maoz Inon: Sai, Aziz, solo quattro giorni fa, abbiamo seppellito i resti dei miei genitori. Mia madre si è ustionata così gravemente, non è stato possibile identificarla. Li ho persi il 7 Ottobre. Ho perso tanti dei miei amici d’infanzia, i loro genitori, i loro figli. Molti sono stati rapiti a Gaza. Stavo annegando in un oceano di dolore. Sono a pezzi. Poche notti dopo averli persi, ho fatto un sogno. Tutto il mio corpo era dolorante. E tra le lacrime, vedevo tutti piangere. L’intera umanità piangeva con me. Le nostre lacrime sono scese sui nostri volti fino ai nostri corpi. I nostri corpi erano feriti, dilaniati dalla guerra. E poi le nostre lacrime hanno guarito il nostro corpo, rendendolo integro. Di nuovo guarito. E poi le nostre lacrime scese a terra. E la terra era rossa di sangue. Le nostre lacrime hanno lavato il sangue della terra, purificando la terra. E poi la terra era bella e splendente. E su quel terreno, potevo vedere il sentiero. La via della pace. Mi sono svegliato tremando. E subito ho capito che questa è la strada che devo scegliere. La strada del non vendicarsi. Il cammino della riconciliazione. E tu hai camminato questo percorso per decenni. Ci siamo incontrati solo una volta prima del 7 ottobre, anche se per due minuti, forse. Ma tu eri tra i primi a contattarci, inviare le condoglianze, sostenerci. E ti vorrò sempre bene per esserci stato nel mio momento più difficile.

Aziz Abu Sarah: Ora Maoz quando ti ho mandato quel messaggio per porgere le mie condoglianze dopo che i tuoi genitori sono stati uccisi, sono rimasto sorpreso dalla tua risposta. Non solo a me, ma anche della tua risposta pubblica. Perché hai detto che non stavi solo piangendo per i tuoi genitori, stavi piangendo anche per la gente a Gaza che stava perdendo la vita. Non giustificare la guerra. Ed è così difficile farlo. Molto più facile desiderare vendetta, essere arrabbiato. Ma tu sei un uomo coraggioso. Avevo bisogno di molto più tempo quando mio fratello Tayseer, che aveva 19 anni, è stato ucciso dai soldati israeliani. Ero arrabbiato, ero amareggiato, e volevo vendetta. Avevo 10 anni e pensavo: Non c’è altra scelta. E solo otto anni dopo, quando andai a studiare ebraico con gli immigrati ebrei in Israele, è stato solo allora che ho capito che possiamo essere alleati. Possiamo essere partner. Mi sono reso conto che ho una scelta, indipendentemente da ciò che fanno gli altri, la scelta è sempre mia. E non voglio vendicarmi. Che quando scelgo essere di arrabbiato e odioso sto diventando uno schiavo della persona che ha ucciso mio fratello. Questi ultimi mesi sono stati come un incubo che non finisce mai. Tutti quelli che conosco a Gaza hanno perso membri della famiglia. Il mio amico Abdelrahim, ha perso 50 persone nella sua famiglia. Abdelrahim è proprio come te. Ieri ho parlato con lui e mi ha detto: “Sono ancora impegnato per la pace come lo ero prima. Non voglio che la mia storia porti all’odio”. E anche adesso, come i suoi genitori sono nel nord di Gaza, impossibilitati a procurarsi il cibo, impossibilitati ad andarsene, è ancora impegnato a portare pace. E mi chiedo, come si fa a fare una scelta del genere in mezzo a tanta tragedia?

Maoz Inon: Sai, sono stato intervistato tipo 100 volte negli ultimi mesi, e questa è la domanda più facile. È per i miei genitori. È l’eredità dei miei genitori. E quando mettiamo i loro resti nel terreno, mi resi conto che mi avevano preparato per quel momento. Mi hanno insegnato cosa dire e come comportarmi dopo che sarebbero stati uccisi. Sono nato in un kibbutz, a solo un chilometro e mezzo dal confine con Gaza, che è stato stabilito dai miei nonni. Erano entrambi pionieri sionisti, immigrati in Palestina sotto il mandato britannico circa un secolo fa. E anche mio padre lo era, sono nato in un kibbutz e mio padre era un agricoltore. È molto, molto difficile essere un agricoltore, ancora più difficile essere nel settore del turismo. E un anno, mi ricordo che un anno ci fu siccità. E poi il secondo, c’è stata un’alluvione. E la terza, c’erano gli insetti. E alla fine di ogni di quelle stagioni devastanti, mio padre mi diceva sempre: “Maoz, l’anno prossimo seminerò di nuovo. Perché l’anno prossimo sarà un anno migliore”. E mia madre era una persona molto talentuosa, pittrice di mandala. Ha dipinto migliaia di mandala. E da tutti i mandala che ha dipinto, me ne regalò solo, con su scritto: “Possiamo realizzare tutti i nostri sogni se avremo il coraggio di inseguirli”. E negli ultimi 20 anni ho inseguito e realizzato tanti sogni. Ho aperto la prima guest house in assoluto nella città vecchia di Nazareth, il Fauzi Azar. Ero co-fondatore del Jesus Trail, dell’Abraham Hostel e dei tour e tanti altri sogni. Molti di noi se ne sono dimenticati o non hanno abbastanza coraggio per sognare.

Creare un partenariato e una coalizione con il maggior numero possibile di parti interessate. Raggiungere valore condiviso e un terreno comune tra le partnership. Scrivere una road map molto dettagliata ed eseguirla. E credo che questo sia esattamente quello che dobbiamo fare ora per trasformare il nostro sogno in realtà. E io stavo collaborando con i palestinesi, con gli israeliani, con i giordani, con gli egiziani. E ho imparato che il primo passo nel raggiungere una società condivisa e un futuro condiviso è conoscere la narrazione dell’altra parte. E seguendo il tuo lavoro per molti anni, anche se ci siamo incontrati solo una volta, penso che non ci sia nessuno nel mondo che sa meglio come possiamo prendere le nostre narrazioni divise e trasformarle in un futuro condiviso e una società condivisa. Quindi grazie di tutto che hai fatto finora. Davvero, è incredibile.

Aziz Abu Sarah: Ora Maoz, ho lavorato in 70 paesi in pace e in conflitto. E ovunque abbia lavorato, ho scoperto che condividiamo gli stessi problemi. La causa dei conflitti è la stessa. La mancanza di riconoscimento, non voler capire narrazione storica dell’altro e non avere una visione per il nostro futuro. E non fare quelle cose è un errore fatale. Viviamo l’uno accanto all’altro, Eppure siamo così divisi. Non possiamo parlare, non possiamo incontrarci, non possiamo avere una conversazione. Ci sono posti di blocco, ci sono muri che ci dividono o pressioni sociali che non ci permettono di parlarci.

Maoz Inon: [..]Ho imparato così tanto negli ultimi anni mesi dopo aver parlato, dialogato con i palestinesi, ho imparato che dobbiamo perdonare per il passato. Dobbiamo perdonare per il momento. Perdonare per il futuro. Non a noi stessi e a nessun altro, per un futuro migliore. Ho imparato che le nostre storie sono stati divise in passato, con un diverso figlio scelto di Abramo. Per per molti secoli, le nostre storie erano parallele. E il divario tra di loro sta diventando sempre più ampio man mano che ci avviciniamo al presente. E ha cominciato ad allargarsi con l’inizio del movimento sionista e del movimento nazionale palestinese, con tutta la guerra che stiamo combattendo l’uno contro l’altro, sta diventando sempre più ampio. E ora nel presente, è più ampio che mai. Le nostre storie non sono mai state così separate come lo sono ora. Ma c’è un miracolo. C’è un miracolo, le nostre storie si incontrano. Si incontrano nel futuro. Ci incontriamo nel futuro che si basa sulla riconciliazione e il riconoscimento. Questo si basa sulla sicurezza e sulla protezione. E, naturalmente, sull’uguaglianza. E ora dobbiamo usare lo stesso passo che ho compiuto, o che abbiamo usato per realizzare i nostri sogni precedenti, nel trasformare questo sogno in realtà. Tutti sogniamo la pace. Stiamo costruendo una coalizione. Palestinesi, israeliani, sostenuti provenienti da tutto il mondo. Condividiamo gli stessi valori e un terreno comune. Lo stiamo scrivendo ora, proprio ora stiamo scrivendo Una road map molto dettagliata e informativa, e stiamo già iniziando a metterla in pratica. E quello che stiamo facendo ora, stasera, stiamo eseguendo i primi due capitoli della nostra tabella di marcia. Stiamo amplificando le nostre voci e costruendo la nostra legittimità come leader del futuro. E non potrei chiedere un partner migliore, un compagno migliore di te, Aziz.

Aziz Abu Sarah: Oggi diciamo che le idee cambiano tutto. E un’idea ce l’ho. La gente ci guarda e pensa che siamo divisi perché sei israeliano e io sono palestinese, musulmano ed ebreo. Ma se dovete dividerci, la gente dovrebbe dividerci come quelli di noi che credono nella giustizia, nella pace e nell’uguaglianza. E il nostro lavoro qui è quello di invitare tutti, di invitare voi, per unirsi a noi nel nostro lavoro, per riunire tutti nel prendere una posizione che dica: “Non siamo nemici”. Non fatevi ingannare. Abbiamo perso i nostri familiari, non abbiamo perso la nostra sanità mentale, non abbiamo perso la testa. Siamo qui insieme a dire “Lotteremo dalla stessa parte per la giustizia e per la pace”.

